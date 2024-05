- Zych nie zostanie zgłoszony na Euro, ale będzie nam pomagać - tłumaczy selekcjoner powody powołania czwartego bramkarza - obok Wojciecha Szczęsnego, Łukasza Skorupskiego i Marcina Bułki - który w czerwcu pojedzie do Niemiec.

Zych będzie więc pełnił podobną rolę co Kacper Tobiasz z Legii Warszawa, który poleciał z kadrą na mundial w Katarze jako dodatkowy bramkarz biorący udział w treningach.

Euro 2024. Kim jest Oliwier Zych?

Piłkarz Puszczy ma za sobą udany sezon. Przyczynił się do utrzymania zespołu w Ekstraklasie. W 26 meczach siedem razy zachował czyste konto.

Czytaj więcej Euro 2024 Michał Probierz odkrył karty. Jest szeroka kadra na Euro 2024 Selekcjoner Michał Probierz przedstawił listę 29 powołanych zawodników do reprezentacji Polski na czerwcowe zgrupowanie w Warszawie, które będzie ostatnim etapem przygotowań do Euro 2024.

Do Niepołomic trafił we wrześniu ubiegłego roku, sprowadzony w miejsce kontuzjowanego Kewina Komara, który złamał kciuk podczas bójki na festynie. Beniaminek Ekstraklasy wypożyczył go z Aston Villi.