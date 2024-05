Wejście do nowego otoczenia Slisz miał bardzo udane. Od razu wskoczył do podstawowego składu, rozegrał już 13 meczów, znalazł się nawet w zestawieniach najbardziej rokujących piłkarzy MLS, a niedawno zdobył pierwszą bramkę.

- Z Legią wygrałem wszystkie możliwe trofea w Polsce, potrzebowałem nowych wyzwań, co MLS mi zapewni. Zmierzę się z zupełnie innym systemem rozgrywkowym, co też będzie challengem. Na początku wszystkiego będę się uczył. Dla mojego rozwoju może to wyjść tylko na plus - tłumaczył w rozmowie z portalem “Łączy Nas Piłka”.

Bartosz Slisz. Debiutował u Paulo Sousy, a potem zniknął

Slisz wybrał klub, który powstał dopiero w 2014 roku, ale już cztery lata później świętował pierwszy tytuł mistrzowski - pod wodzą Gerardo Martino, byłego trenera Barcelony i reprezentacji Argentyny. Klub, którego właścicielem jest Arthur Blank - współzałożyciel sieci sklepów Home Depot, posiadający również Atlanta Falcons, czyli drużynę futbolu amerykańskiego.

W kadrze Slisz debiutował jeszcze u Paulo Sousy, w wygranym 7:1 spotkaniu z San Marino w eliminacjach mistrzostw świata w Katarze, ale na mundial nie pojechał, a na kolejny występ w biało-czerwonych barwach czekał aż do 2023 roku.