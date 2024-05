Na mundialu w Katarze wystąpił w pierwszym meczu z Meksykiem (0:0), który był pokazem antyfutbolu, ale w spotkaniach z Arabią Saudyjską (2:0) i Argentyną (0:2) siedział na ławce rezerwowych, dopiero przeciw Francji (1:3) w 1/8 finału ponownie wyszedł na boisko.

Kadra Polski na Euro 2024. Czy Sebastian Szymański może być liderem kadry Michała Probierza?

Robert Lewandowski powtarza, że kadra potrzebuje wielu liderów. Szymański ma predyspozycje, by stać się kimś takim. Człowiekiem, który weźmie odpowiedzialność na własne barki. Musi tylko dostawać więcej okazji do gry. Trudno oprzeć się wrażeniu, że na razie jego potencjał nie jest w pełni wykorzystywany i nie pokazuje tego co w klubie.

Niedawno Szymański obchodził 25. urodziny, przed nim jeszcze wiele lat występów w biało-czerwonych barwach, ale chciałby już na Euro 2024 odegrać istotną rolę. Jakie zadania przewidział dla niego Michał Probierz, dowiemy się już niebawem.