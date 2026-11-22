To byłby pewnie mecz bez większej historii, gdyby Polki mogły wystąpić w najmocniejszym składzie. We Włocławku nie zagrały jednak Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magda Linette, Magdalena Fręch i Katarzyna Kawa (ta ostatnia przyjechała wspierać koleżanki).

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Szansę dostały więc zawodniczki, które na co dzień znajdują się w cieniu. A kibice mogli się przekonać, jak długą i silną ławką rezerwowych dysponujemy.

Polska – Szwecja. Zacięty mecz w Billie Jean King Cup, ale jest awans

Po pierwszym dniu był remis, bo debiutująca w reprezentacji Gina Feistel przegrała z Kajsą Rinaldo Persson 4:6, 2:6, a Martyna Kubka pokonała Caijsę Hennemann 7:5, 6:1.

Sobota zaczęła się od wygranego debla. Kubka i Weronika Falkowska pokonały Hennemann i Lisę Zaar 5:7, 6:1, 6:1, ale później Kubka przegrała z Zaar 6:3, 1:6, 6:7 (4–7). To oznaczało, że potrzebne będzie piąte spotkanie.

Kapitan naszej drużyny Dawid Celt zdecydował się dokonać zmiany i zamiast Feistel wystawił Lindę Klimovicovą. Okazało się to strzałem w dziesiątkę. Po zaciętym, trzysetowym boju Klimovicova pokonała 4:6, 6:4, 6:3 Hennemann.

– Lubię presję, a czekanie na mecz jeszcze bardziej mnie nakręciło. Wygranie takiego pojedynku to wspaniałe uczucie. Cieszę się, że zdobyłam ten bardzo duży punkt – opowiadała Klimovicova.

Dawid Celt: Zobaczyliśmy, że mamy prawdziwą drużynę

– Tracę głos i przybyło mi podczas tego meczu jakieś pięć lat. Myślę, że nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni. Pobiłem chyba mój rekord życiowy na ławce, bo wynik podczas finałów w Maladze był dobry, ale ten jest chyba jeszcze lepszy. Jestem wykończony emocjonalnie, ale też bardzo szczęśliwy i dumny ze wszystkich dziewczyn, bo każda dołożyła swoją cegiełkę do sukcesu. Zobaczyliśmy, że to prawdziwa drużyna – nie krył radości Celt.

Kolejny mecz w Billie Jean King Cup Polki rozegrają dopiero w kwietniu. Powalczą wtedy o awans do turnieju finałowego.