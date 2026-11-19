We Włocławku w piątek i sobotę nie zagrają: Iga Świątek (9. WTA), Maja Chwalińska (12.), Magda Linette (43.), Magdalena Fręch (51.) i Katarzyna Kawa (118.). Jako powód wszystkie wskazały mniej więcej to samo: kontuzje i zmęczenie sezonem.

To zapewne prawda, choć chyba nie u wszystkich w jednakowym stopniu, ale istotniejszą przyczyną wydaje się być to, że mecze drużyn narodowych w rozgrywkach Billie Jean King Cup w życiu zawodowych tenisistek są sprawą marginesową. Nie ma tam punktów do rankingu, nie ma wielkich pieniędzy (oprócz tych wypłacanych przez narodowe federacje), sportowa i marketingowa wartość tenisistki ustalana jest na innych kortach. Organizująca te rozgrywki Międzynarodowa Federacja Tenisowa (ITF) nie ma praktycznie żadnego wpływu na codzienność zawodowego tenisa. Rządzą WTA, ATP i Wielkie Szlemy. Tam są prestiż i pieniądze.