Ten rok był dla Andriejewej przełomowy. W czerwcu odniosła pierwszy wielkoszlemowy triumf, wygrywając w finale Roland Garros z Mają Chwalińską. Teraz w swoim debiucie w WTA Finals w drodze po zwycięstwo nie straciła nawet seta.

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W finale w kalifornijskim Indian Wells po raz drugi pokonała bardziej doświadczoną, starszą o kilkanaście lat Switolinę, która WTA Finals wygrała już w 2018 r. To był jednak bardziej wyrównany mecz niż ten grupowy (6:4, 6:0).

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Andriejewa została tym samym najmłodszą mistrzynią turnieju od czasów Marii Szarapowej (2004). W nagrodę odebrała czek na prawie 3,4 mln dol., dostała też kluczyki do Mercedesa-AMG SL, choć nie ma prawa jazdy. – Teraz będę miała niesamowitą motywację, by zdać egzamin – powiedziała.

Sesja zdjęciowa w aucie jednak się odbyła. Andriejewa usiadła z pucharem za kierownicą, zatrąbiła, ale na tym się skończyło.

Rosjanka pogratulowała także Switolinie. – Nie wiem, jak to jest być grającą matką, ale czuję, że nie należy to do łatwych zadań – mówiła o rywalce z uznaniem.

– Byłam gotowa na to, że w finale będę musiała coś zmienić – dodała już w rozmowie z Canal+, opowiadając przy okazji o swoich planach. – W okresie przygotowawczym będę pracowała nad serwisem, wolejem i returnem.

W 2026 r. triumfowała w czterech turniejach, wygrała w sumie 55 meczów. Kończy sezon jako wiceliderka światowego rankingu. – Im mniej myślę o rankingu, tym lepiej. Z dobrą grą sukcesy zawsze przyjdą – tłumaczyła przed kamerami Canal+.

Aryna Sabalenka zwyzywała ukraińskich kibiców. Teraz przeprasza

Przed turniejem głośno było o tym, że Switolina odmówiła pozowania do wspólnego zdjęcia z Sabalenką i Andriejewą, więc zawodniczkom zorganizowano w tym roku indywidualne sesje. Po turnieju najwięcej mówi się o zachowaniu Sabalenki.

Podczas przegranego meczu ze Switoliną, który zamknął jej drogę do półfinału, nie wytrzymała i zwyzywała ukraińskich kibiców.

„Byłam rozczarowana małą grupą widzów, którzy w agresywny sposób komentowali moje błędy, i zareagowałam emocjonalnie. Muszę jednak przyznać, że powinnam poradzić sobie ze swoją frustracją inaczej. Przepraszam każdą osobę, którą uraziłam” – napisała w swoich mediach społecznościowych, zapewniając, że jej komentarz – jak początkowo przypuszczano – nie był skierowany do Switoliny.

– Grałyśmy z Aryną już wiele razy. Ona ma swoich fanów, ja mam swoich. Mam tylko nadzieję, że nasza gra będzie szanowana – odpowiedziała Ukrainka.