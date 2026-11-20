Stawką meczu we Włocławku jest występ w kwalifikacjach do turnieju finałowego Billie Jean King Cup. Polki wcześniej awansowały do tej fazy pięć razy, Szwedki jeszcze na takim poziomie nie grały.

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Niestety naszej reprezentacji nie pomoże żadna z czołowych tenisistek. Polki będą musiały sobie radzić nie tylko bez Igi Świątek i Mai Chwalińskiej, ale także bez Magdy Linette, Magdaleny Fręch i Katarzyny Kawy.

Billie Jean King Cup. Kto zagra w reprezentacji Polski?

Plan na weekend wygląda następująco. Pierwsza na kort w piątek o 17.00 wyjdzie Gina Feistel. 23-latka, która debiutuje w drużynie narodowej, to córka Magdaleny Mróz, reprezentującej Polskę w latach 1988–1998. Feistel zmierzy się z Kają Rinaldo Persson.

Po niej na korcie pojawi się najbardziej doświadczona w polskim zespole, czyli Martyna Kubka. Dotąd występowała jednak w kadrze w deblu, teraz po raz pierwszy zagra jako singlistka. Jej przeciwniczką będzie Caijsa Hennemann.

– Jestem pierwszą rakietą, to sytuacja jednocześnie przyjemna oraz specyficzna. Rywalki znam z turniejów. Wiemy mniej więcej, czego się spodziewać, ale większość będzie zależała od nas. Dam z siebie wszystko, postaramy się wygrać – obiecuje Kubka.

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Weronika Falkowska wraca z kolei do kadry po trzech latach przerwy. W parze z Kubką zmierzy się z Hennemann oraz Lisie Zaar. Mecz deblistek otworzy sobotnią część rywalizacji. Potem w planie jest spotkanie Kubki z Persson (ewentualny piąty pojedynek to Feistel – Hennemann). W składzie polskiej drużyny jest jeszcze Linda Klimovicova.

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– Kort jest bardzo przyjemny, podobnie jak hala. Nie możemy na nic narzekać. Trenujemy od poniedziałku, adaptujemy się do oświetlenia, obiektu, zaplecza. Wykorzystujemy ten czas, aby się dobrze przygotować i wierzę, że tak będzie. Chcemy wygrywać każdy kolejny mecz, niezależnie od składu i okoliczności – zapowiada kapitan naszego zespołu Dawid Celt.