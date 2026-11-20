Reprezentacja Polski na pojedynek ze Szwecją w ramach Billie Jean King Cup: Linda Klimovicova, Martyna Kubka, kapitan Dawid Celt, Weronika Falkowska i Gina Feistel.
Stawką meczu we Włocławku jest występ w kwalifikacjach do turnieju finałowego Billie Jean King Cup. Polki wcześniej awansowały do tej fazy pięć razy, Szwedki jeszcze na takim poziomie nie grały.
Niestety naszej reprezentacji nie pomoże żadna z czołowych tenisistek. Polki będą musiały sobie radzić nie tylko bez Igi Świątek i Mai Chwalińskiej, ale także bez Magdy Linette, Magdaleny Fręch i Katarzyny Kawy.
Plan na weekend wygląda następująco. Pierwsza na kort w piątek o 17.00 wyjdzie Gina Feistel. 23-latka, która debiutuje w drużynie narodowej, to córka Magdaleny Mróz, reprezentującej Polskę w latach 1988–1998. Feistel zmierzy się z Kają Rinaldo Persson.
Czytaj więcej
Magda Linette wygrała czwarty turniej WTA 250 w karierze. W finale w Cennaju pokonała rozstawioną z nr 1 i broniącą tytułu Janice Tjen z Indonezji...
Po niej na korcie pojawi się najbardziej doświadczona w polskim zespole, czyli Martyna Kubka. Dotąd występowała jednak w kadrze w deblu, teraz po raz pierwszy zagra jako singlistka. Jej przeciwniczką będzie Caijsa Hennemann.
– Jestem pierwszą rakietą, to sytuacja jednocześnie przyjemna oraz specyficzna. Rywalki znam z turniejów. Wiemy mniej więcej, czego się spodziewać, ale większość będzie zależała od nas. Dam z siebie wszystko, postaramy się wygrać – obiecuje Kubka.
Weronika Falkowska wraca z kolei do kadry po trzech latach przerwy. W parze z Kubką zmierzy się z Hennemann oraz Lisie Zaar. Mecz deblistek otworzy sobotnią część rywalizacji. Potem w planie jest spotkanie Kubki z Persson (ewentualny piąty pojedynek to Feistel – Hennemann). W składzie polskiej drużyny jest jeszcze Linda Klimovicova.
Czytaj więcej
Iga Świątek ogłosiła, że nie zagra już w tym roku w żadnym turnieju. To oznacza, że po raz pierwszy od siedmiu lat nie zobaczymy jej w listopadowyc...
– Kort jest bardzo przyjemny, podobnie jak hala. Nie możemy na nic narzekać. Trenujemy od poniedziałku, adaptujemy się do oświetlenia, obiektu, zaplecza. Wykorzystujemy ten czas, aby się dobrze przygotować i wierzę, że tak będzie. Chcemy wygrywać każdy kolejny mecz, niezależnie od składu i okoliczności – zapowiada kapitan naszego zespołu Dawid Celt.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas