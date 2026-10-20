– Po dokładnym przemyśleniu podjęłam decyzję o wycofaniu się z turnieju – poinformowała Iga Świątek w oświadczeniu opublikowanym przez organizatorów turnieju.

Reklama Reklama

Tym samym gwiazda polskiego tenisa nie pojawi się w tegorocznej edycji WTA Finals.

Iga Świątek wycofała się w WTA 500 w Ningbo. Jej miejsce w drabince zajmie Anastazja Zacharova

– Od kilku tygodni zmagam się z problemem dotyczącym lewego uda i uważam, że poświęcenie czasu na odpoczynek oraz regenerację jest w tej sytuacji słuszną decyzją. Bardzo chciałam wystąpić w tym turnieju. Dziękuję organizatorom oraz wszystkim, którzy liczyli na mój udział. Już teraz cieszę się na myśl o powrocie w przyszłym roku! – przekazała Świątek.

Po rezygnacji miejsce Igi Świątek w drabince zajmie Anastazja Zacharova, która w pierwszej rundzie otrzymała wolny los. W kolejnym meczu rosyjska tenisistka zmierzy się z Czeszką Marie Bouzkovą.

Kilka dni temu, w sobotę 17 października, Iga Świątek wzięła udział w półfinale turnieju WTA 1000 w Wuhanie. W turnieju grała także Maja Chwalińska, która sięgnęła po pierwszy w swojej karierze tytuł imprezy głównego cyklu. Kilkanaście godzin później, z powodu kontuzji, Chwalińska musiała zrezygnować z gry w Ningbo. Podobną decyzję musiała podjąć dziś Świątek.