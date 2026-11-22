Rok temu się nie udało. Alcaraz przegrał wtedy w decydującym meczu z Włochem Jannikiem Sinnerem, ale obiecał sobie, że nie dozna więcej rozczarowań w ATP Finals.

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W niedzielę po dwugodzinnym pojedynku spełnił wreszcie swoje marzenie. Jest trzecim Hiszpanem, który triumfował w finale sezonu, obok Manuela Orantesa (1976) i Alexa Corretji (1998). Został dopiero czwartym zawodnikiem, który wygrał wszystkie turnieje wielkoszlemowe i ATP Finals. Wcześniej zdołali tego dokonać tylko Amerykanin Andre Agassi, Szwajcar Roger Federer i Serb Novak Djoković.

Carlos Alcaraz: Nie mogłem zakończyć sezonu w lepszy sposób

Wygrywając w tym roku Australian Open, 23-letni Alcaraz został najmłodszym tenisistą, który zdobył karierowego Wielkiego Szlema.

– To był dla mnie niesamowity tydzień. Nie mogłem go zakończyć w lepszy sposób. Przeszliśmy razem z moim zespołem przez trudne chwile. To trofeum jest czymś, o co zabiegałem od bardzo dawna. Znaczy dla mnie wszystko – opowiadał Hiszpan po sukcesie w ATP Finals.

Sezon zaczął od wielkoszlemowego triumfu w Melbourne, ale później musiał pauzować przez ponad cztery miesiące z powodu kontuzji nadgarstka. Wrócił w sierpniu na US Open, gdzie dotarł do ćwierćfinału. Koniec roku należał już jednak do niego. Sięgał po tytuły w Tokio, Wiedniu, Paryżu i Turynie.

ATP Finals. Ile zarobił Carlos Alcaraz?

We Włoszech Alcaraz zarobił blisko 5,2 mln dol. W drodze do finału pokonał Amerykanina Francesa Tiafoe, Rosjanina Daniiła Miedwiediewa, Włocha Flavio Cobollego i Amerykanina Bena Sheltona. Dzięki temu zwycięstwu znacząco zmniejszył stratę do drugiego w rankingu Sinnera. Dziś wynosi ona już tylko 350 pkt.

Sezon na pozycji lidera kończy Zverev, który w ATP Finals triumfował w 2018 i 2021 r. Choć nie dołożył kolejnego tytułu, też ma powody do satysfakcji. To dla niego i tak najlepszy czas w karierze. Zanim objął prowadzenie w rankingu, zdobył swoje pierwsze tytuły wielkoszlemowe: w Roland Garros i US Open.