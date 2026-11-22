Już sobotni konkurs pokazał, że to może być najgorsza od dawna inauguracja sezonu w wykonaniu polskich skoczków. W loteryjnych warunkach żaden z nich nie awansował do drugiej serii. Najwyżej sklasyfikowany, Maciej Kot, zajął 32. pozycję.

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Tak źle nie było od 12 lat, a po niedzielnych kwalifikacjach trudno było czekać z nadziejami na drugi konkurs. Paweł Wąsek, Dawid Kubacki i Jakub Wolny w ogóle nie wywalczyli przepustki do zawodów.

Puchar Świata w Lillehammer. Punkty zdobył tylko Kacper Tomasiak

Warunki atmosferyczne znów były trudne. Po pierwszej serii przepadli Kot (115 m) i Klemens Joniak (120 m). Honoru Polaków bronić musiał Kacper Tomasiak. Skok na 133 metry dał mu 25. miejsce przed finałową serią, w której wylądował 3,5 m bliżej. Ostatecznie został sklasyfikowany na 27. pozycji, co przełożyło się na cztery punkty dla naszej reprezentacji.

Cieszyć się mogą Norwegowie i Austriacy. Reprezentant gospodarzy Kristoffer Eriksen Sundal odniósł w niedzielę pierwsze zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata (136 i 138 m) i objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej (do spółki z Embacherem).

Tuż za Norwegiem konkurs zakończył Raffael Zimmermann. Przegrał z nim o zaledwie 0,2 pkt. 23-letni Austriak, debiutujący w cyklu, w sobotę też stanął na podium – za kolegą z kadry Embacherem oraz Halvorem Egnerem Granerudem.

Kim jest Raffael Zimmermann?

To historia jak z filmu. Do Lillehammer Zimmermann miał w ogóle nie przyjechać. Zastąpił kontuzjowanego przyjaciela, Jonasa Schustera. Kto wie, może to będzie początek pięknej opowieści.

Zimmermann nie był cudownym dzieckiem, a jego karierę zahamowała kontuzja łokcia. Dotąd był w cieniu innych i atakował z drugiego szeregu. Teraz będzie musiał sobie radzić z zainteresowaniem kibiców i mediów. Jak się odnajdzie w tej nowej rzeczywistości, zobaczymy już za tydzień w fińskiej Ruce, a potem w Wiśle.