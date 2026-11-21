Jak donosi eurosport.tvn24.pl, w sobotnim konkursie indywidualnym, po raz pierwszy od 12 lat, żaden z Polaków nie awansował do serii finałowej. Konkurs wygrał Austriak Stephan Embacher przed Norwegiem Halvorem Egnerem Granerudem oraz swoim rodakiem Raffaelem Zimmermannem.

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Tomasiak przegrał przez wiatr na buli

Kibice i komentatorzy sportowi najwięcej nadziei wiązali z 19-letnim Kacprem Tomasiakiem. To bowiem trzykrotny medalista olimpijski i lider polskiej kadry. Prawdopodobnie przegrał z wiatrem, który wiał na buli, czyli w początkowej, wypukłej fazie lotu na skoczni narciarskiej. To wtedy decyduje się, czy skoczek utrzyma wysokość po wybiciu z progu. Tomasiak otrzymał jeden podmuch i nie miał już z czego odlecieć. Po wylądowaniu na zaledwie 105. metrze zajął dopiero 46. miejsce.

Jako pierwszy z Polaków poleciał Dawid Kubacki, który wylądował na 111. metrze. Za nim skakali Jakub Wolny (105 metrów) i Maciej Kot (117,5 metra). Kot zajął 32. miejsce, Kubacki 33., a najsłabszy Wolny dopiero 47. Żadnemu nie dało to awansu do drugiej serii.

„Stało się. Po raz pierwszy od 4360 dni ŻADEN z reprezentantów Polski nie awansował do serii finałowej zawodów indywidualnych Pucharu Świata. Poprzedni raz? Niżny Tagił, 14 grudnia 2014. 12 lat temu” – napisał na X Adam Bucholz, współautor albumów z serii ”Ski Jumping„ oraz ”Niezbędnika Kibica”.

W niechlubnym gronie zespołów z zerową punktacją są jeszcze Włosi.