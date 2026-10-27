Żart Mbappe wywołał natychmiastową reakcję Chin. Piłkarz stracił trzy kontrakty
W jednym z programów internetowych Kylian Mbappe nazwał Mao Zedonga „dyktatorem”. O reakcji Chin na jego żart rozpisują się francuskie media. Przytacza je portal WP Sportowe Fakty.
Sytuacja miała miejsce w poniedziałkowym odcinku programu na kanale „The Bridge”, który prowadził kolega Mbappe z Realu Madryt i reprezentacji Francji, Aurelien Tchouameni.
Zapytany o ulubione internetowe memy ze swoim udziałem, rozbawiony zawodnik wskazał na popularną przeróbkę z chińskim przywódcą. – Ten, który rozbawił mnie najbardziej, to wideo z jakimś gościem, chyba chińskim dyktatorem, z moją twarzą. Często używam go z przyjaciółmi w sieci, gdy gramy w gry wideo – powiedział Mbappe.
Choć materiał został szybko usunięty, słowa francuskiego gwiazdora zdążyły wywołać oburzenie w Chinach.
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Choć Mao Zedong – przywódca Chińskiej Republiki Ludowej w latach 1949–1976 – jest uznawany przez historyków za dyktatora, któremu przypisuje się odpowiedzialność za śmierć milionów ludzi, kwestia pamięci o nim jest w Chinach tematem wrażliwym. Jakiekolwiek żarty czy okazywanie braku szacunku są uznawane za obrazę tożsamości narodowej.
W odpowiedzi na wypowiedź Mbappe trzy duże chińskie korporacje – producent napojów Dongpeng, gigant nabiałowy Mengniu oraz producent serów Milkground – ogłosiły natychmiastowe zerwanie kontraktów reklamowych z piłkarzem. „Nasza firma stanowczo sprzeciwia się wszelkim zachowaniom godzącym w uczucia narodowe i stosuje w tej kwestii politykę zerowej tolerancji” – poinformowała marka Dongpeng.
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Głos w sprawie zabrał także rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. – Wszelkie słowa lub czyny, które ranią uczucia narodu chińskiego, w naturalny sposób spotykają się ze wspólnym sprzeciwem całego chińskiego społeczeństwa – powiedział Guo Jiakun.
Państwowa telewizja CCTV zdecydowała się natomiast zawiesić transmisje meczów hiszpańskiej La Ligi oraz spotkań z udziałem Realu Madryt i samego Mbappe, a profil piłkarza na popularnej platformie społecznościowej Xiaohongshu został zablokowany za „naruszenie zasad społeczności”.
Mbappe przeprosił we wtorek za swoje słowa. W opublikowanym oświadczeniu określił swój komentarz jako "nieprzemyślany". Podkreślił, że nie miał zamiaru kogokolwiek urazić. Oświadczenie zostało opublikowane w języku francuskim, chińskim i angielskim.
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