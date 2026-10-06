Na liście kandydatów znajdują się Indie, Niemcy, Katar, Węgry, Turcja, Republika Południowej Afryki i Korea Południowa. Wszystkie wymienione państwa prowadzą wstępne rozmowy z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim. Pozostałe zainteresowane kraje mają czas na zgłoszenie się do 31 października. Przewodnicząca MKOl Kirsty Coventry podkreśla, że przyszły gospodarz musi przede wszystkim zapewnić sportowcom jak najlepsze warunki udziału w igrzyskach.

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Szansa na pierwsze igrzyska w Afryce

Dla części kandydatów organizacja imprezy byłaby historycznym debiutem. Indie i Węgry nigdy nie gościły igrzysk, a RPA mogłaby zostać pierwszym gospodarzem na kontynencie afrykańskim. Katar chce natomiast być pierwszym państwem z większością muzułmańską, które zorganizuje tę imprezę.

Stambuł już pięciokrotnie zgłaszał swoją kandydaturę, jednak do tej pory Turcja nie została wybrana na gospodarza. Niemcy stawiają tym razem na Monachium, który był gospodarzem igrzysk w 1972 roku. Korea Południowa ma doświadczenie zarówno z letniej edycji w Seulu w 1988 roku, jak i zimowej w Pjongczangu w 2018 roku.

Nowe zasady wyboru gospodarza

Jak podaje Reuters, w tym roku zmieniono zasady ubiegania się o organizację igrzysk – nie tylko wprowadzono etap dialogu strategicznego, ale również zwiększono zaangażowanie członków MKOl w cały proces wyboru organizatora. Preferowani gospodarze mają zostać wskazani w 2028 roku. Prawdopodobnie będzie ich więcej niż jeden. To kolejna zmiana, ponieważ wcześniej Komitet Wykonawczy przedstawiał pod głosowanie pojedynczą kandydaturę. Najbliższe letnie igrzyska odbędą się w Los Angeles w 2028 roku. Kolejne, w 2032 roku, zorganizuje australijskie Brisbane.