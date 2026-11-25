Sportowiec zdobył brązowy medal w czasie igrzysk olimpijskich w Seulu w 1988 r.

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Andrzej Gołota nie otrzymuje emerytury olimpijskiej. Oto powód

Andrzej Gołota, mimo tego sukcesu, nie może pobierać emerytury olimpijskiej. Jednym z warunków jej otrzymywania jest bowiem mieszkanie w Polsce lub w innym kraju Unii Europejskiej. Tymczasem pięściarz wraz z żoną od lat mieszka w Stanach Zjednoczonych.

Wśród innych warunków otrzymywania świadczenia jest m.in. ukończony 40. rok życia, polskie obywatelstwo, niekaralność, brak dyskwalifikacji za doping oraz zakończenie czynnej kariery zawodniczej.

Obecnie emerytura olimpijska wynosi 5116,99 zł netto miesięcznie bez względu na kolor krążka zdobytego przez sportowca. Świadczenie jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z potrąceń na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Nad majątkiem Andrzeja Gołoty czuwa jego żona

Andrzej Gołota, według szacunkowych wyliczeń ekspertów, w czasie swojej kariery na ringu mógł zarobić ok. 10 mln dol. (ok. 40 mln zł). Ponadto wraz z żoną Mariolą poczynił wiele inwestycji i ulokował część swojego majątku m.in. w nieruchomościach.

Sportowiec podkreślał w wywiadach, że nad majątkiem czuwa jego żona, dzięki czemu nie musi martwić się o swoją sytuację finansową.

— Ja nie mam pieniędzy, gdybym miał, to wydałbym od razu — przyznał pięściarz w programie „Dzień Dobry TVN” we wrześniu 2021 r.

Kariera Andrzeja Gołoty

Andrzej Gołota poza medalem olimpijskim zdobył również brązowy medal na mistrzostwach Europy w Atenach. Jest ponadto czterokrotnym mistrzem Polski w wadze ciężkiej oraz mistrzem Ameryki Północnej International Boxing Federation.

W czasie swojej kariery stoczył pojedynki z wieloma słynnymi pięściarzami, takimi jak m.in. Mike Tyson, Riddick Bowe czy Lennox Lewis.

Ostatnim, pożegnalnym pojedynkiem Andrzeja Gołoty była walka pokazowa z Amerykaninem Danellem Nicholsonem, która odbyła się 25 października 2014 r. w Częstochowie.