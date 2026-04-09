Tyson Fury
Na sportowej emeryturze Fury wytrzymał nieco ponad rok. Przeszedł na nią parę tygodni po drugiej przegranej walce z Ukraińcem Ołeksandrem Usykiem, w grudniu 2024 r. w Arabii Saudyjskiej.
Mało kto wierzył, że to już koniec, bo Brytyjczyk już kilka razy żegnał się z ringiem. „Trochę mnie nie było, ale znów jestem. Mam 37 lat i ciągle mocno biję. Nie ma nic lepszego niż okładanie facetów po twarzy i branie za to kasy” – napisał „Król Cyganów” w styczniu, ogłaszając swój powrót.
Sprawił prezent swoim kibicom. Tym bardziej, że pierwszy raz od 2022 r. będą mieli okazję obejrzeć go na ojczystej ziemi, w tym samym miejscu, gdzie walczył z Derekiem Chisorą, czyli na stadionie Tottenhamu.
Jak zauważa BBC, „największą niespodzianką nie jest powrót Fury'ego, ale to, że pojedynek pokaże Netflix, z globalną bazą abonentów liczącą 325 milionów ludzi. Podkreśla to jego status jako jednej z niewielu prawdziwych gwiazd boksu”.
Wspomniane dwie przegrane walki z Usykiem to jedyne porażki Fury'ego w zawodowej karierze. Machmudow, z którym zmierzy się teraz, ma 36 lat, urodził się w Osetii Północnej, ale mieszka w Kanadzie. Jego bilans to 21 zwycięstw, w tym 19 przez nokaut, i dwie porażki. W lutym 2022 r. pokonał Mariusza Wacha.
Fury nie ukrywa, że plany ma ambitne, marzy o pojedynku o tytuł mistrza świata i chciałby jeszcze w tym roku spotkać się z Anthonym Joshuą, który wraca do zdrowia po poważnym wypadku samochodowym w Nigerii. To jedna z najbardziej wyczekiwanych walk w historii boksu. Mówi się o niej od dekady.
– Myślę, że powinniśmy zorganizować ją jak najszybciej – opowiadał Fury w rozmowie ze Sky Sports. I przekonywał, że nie wrócił dla pieniędzy.
– Kiedy zaczynasz boksować, chcesz oczywiście zarabiać, wybudować dom, mieć kasę na te wszystkie przyjemne rzeczy. Ale w końcu robisz to, bo to kochasz. Ja jestem teraz w takiej sytuacji. Te 16 miesięcy przerwy spowodowało, że czuję do boksu jeszcze większą miłość – zapewnia.
Transmisja gali w sobotę od 20.00. Walka Fury – Machmudow po 23.00
