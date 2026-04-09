Na sportowej emeryturze Fury wytrzymał nieco ponad rok. Przeszedł na nią parę tygodni po drugiej przegranej walce z Ukraińcem Ołeksandrem Usykiem, w grudniu 2024 r. w Arabii Saudyjskiej.

Reklama Reklama

Mało kto wierzył, że to już koniec, bo Brytyjczyk już kilka razy żegnał się z ringiem. „Trochę mnie nie było, ale znów jestem. Mam 37 lat i ciągle mocno biję. Nie ma nic lepszego niż okładanie facetów po twarzy i branie za to kasy” – napisał „Król Cyganów” w styczniu, ogłaszając swój powrót.

Tyson Fury wraca na ring. Kim jest jego rywal Arsłanbek Machmudow?

Sprawił prezent swoim kibicom. Tym bardziej, że pierwszy raz od 2022 r. będą mieli okazję obejrzeć go na ojczystej ziemi, w tym samym miejscu, gdzie walczył z Derekiem Chisorą, czyli na stadionie Tottenhamu.

Jak zauważa BBC, „największą niespodzianką nie jest powrót Fury'ego, ale to, że pojedynek pokaże Netflix, z globalną bazą abonentów liczącą 325 milionów ludzi. Podkreśla to jego status jako jednej z niewielu prawdziwych gwiazd boksu”.

Wspomniane dwie przegrane walki z Usykiem to jedyne porażki Fury'ego w zawodowej karierze. Machmudow, z którym zmierzy się teraz, ma 36 lat, urodził się w Osetii Północnej, ale mieszka w Kanadzie. Jego bilans to 21 zwycięstw, w tym 19 przez nokaut, i dwie porażki. W lutym 2022 r. pokonał Mariusza Wacha.

Fury już myśli o walce z Anthonym Joshuą

Fury nie ukrywa, że plany ma ambitne, marzy o pojedynku o tytuł mistrza świata i chciałby jeszcze w tym roku spotkać się z Anthonym Joshuą, który wraca do zdrowia po poważnym wypadku samochodowym w Nigerii. To jedna z najbardziej wyczekiwanych walk w historii boksu. Mówi się o niej od dekady.

– Myślę, że powinniśmy zorganizować ją jak najszybciej – opowiadał Fury w rozmowie ze Sky Sports. I przekonywał, że nie wrócił dla pieniędzy.

– Kiedy zaczynasz boksować, chcesz oczywiście zarabiać, wybudować dom, mieć kasę na te wszystkie przyjemne rzeczy. Ale w końcu robisz to, bo to kochasz. Ja jestem teraz w takiej sytuacji. Te 16 miesięcy przerwy spowodowało, że czuję do boksu jeszcze większą miłość – zapewnia.

Transmisja gali w sobotę od 20.00. Walka Fury – Machmudow po 23.00