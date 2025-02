Siedem walk o mistrzostwo świata. Gala, jakiej nie było

Czytaj więcej Boks Miliony na ringu. Arabia Saudyjska kupiła światowy boks Największe walki pięściarskie nie toczą się już w Las Vegas, Nowym Jorku czy Londynie. Nową stolicą zawodowego boksu został Rijad.

Biwoł obiecuje, że tym razem postara się nie pozostawić nikomu wątpliwości, że zasługuje na wygraną. W swoim CV ma przecież zwycięstwa z takimi asami jak Saul „Canelo” Alvarez czy z innym meksykańskim mistrzem Gilberto „Zurdo” Ramirezem.

Tyle że Bietierbijew to prawdziwy siłacz i klasa sama w sobie. Kiedy przystępował do pojedynku z Biwołem, miał na koncie 20 zwycięstw przez nokaut. A Biwoł nie tylko był pierwszym, który wytrzymał z nim do końcowego gongu, ale bił się z wielkim mistrzem jak równy z równym. Czy w sobotę go wreszcie pokona i odbierze cztery mistrzowskie pasy?

W wadze półciężkiej biją mocno, szczególnie Bietierbijew, ale w ciężkiej jeszcze mocniej

Bietierbijew nie lubi takich pytań. Ci, którzy go dobrze znają, twierdzą, że zrobi wszystko, by znokautować Biwoła. I ma szansę tego dokonać, jeśli tylko młodszy o sześć lat rywal na moment zapomni o obronie. Obaj zarobią przy tym sporo. Broniący tytułów Bietierbijew, bez względu na wynik rewanżu, zabierze większy kawałek tortu. Mówi się o 12 mln dolarów. Biwoł może liczyć na 7 mln USD.

W wadze półciężkiej biją mocno, szczególnie Bietierbijew, ale w ciężkiej jeszcze mocniej. 27-letni Daniel Dubois, mistrz organizacji IBF, obdarzony jest potężnym uderzeniem, o czym we wrześniu minionego roku boleśnie przekonał się były czempion Anthony Joshua. Dubois posłał go kilka razy na deski i wygrał przez nokaut. Teraz Anglik podobnie chce potraktować innego z byłych mistrzów wagi ciężkiej, Nowozelandczyka Josepha Parkera.