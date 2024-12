Walka Ołeksandr Usyk - Tyson Fury. Trylogii nie będzie

Ile Usyk i Fury zarobili za walkę?

Obaj zarobili za ten pojedynek krocie. Do podziału było 190 mln dolarów, plus wpływy z pay per view. Procentowo więcej dostanie Usyk, bo to on bronił mistrzowskich tytułów i był tym razem stroną A. Nie brakuje głosów, że powinien kończyć karierę, bo to najlepszy z możliwych czas, by podjąć taką decyzję.

Usyk tylko się uśmiecha, gdy to słyszy. – Stać mnie na więcej – odpowiada. A to oznacza, że będzie walczył dalej i pisał kolejne rozdziały niesamowitej historii o wielkim mistrzu, o którym mówiono, że nie poradzi sobie w krainie olbrzymów. A on w tej krainie jest królem.