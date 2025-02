Cała piątka – on chciał być prezesem, oni kandydowali do Rady Dyrektorów – stworzyła Sojusz Wspólnej Sprawy, obiecując transparentność, etyczne zarządzanie i powrót dyscypliny do programu olimpijskiego. Te same hasła ma na sztandarach World Boxing, na czele której stoi właśnie Van der Vorst. To on ma inicjatywę, skoro był zaproszony na igrzyska, podczas ostatniej wizyty w Lozannie fotografował się z Bachem, a dziś lobbuje i namawia na dołączenie do WB kolejne krajowe federacje.

Czy można znokautować samego siebie? IBA dała przykład, robiąc z siebie głupca przed całym światem Władimir Kliczko

Wspomniane wybory w IBA po zawieszeniu Van der Vorsta przełożono, ale tylko z piątku na sobotę. Udział w głosowaniu wzięli Rosjanie oraz Białorusini, bo choć MKOl po napaści na Ukrainę rekomendował nie tylko wykluczenie tamtejszych sportowców, ale i działaczy, to Kremlow stanął za nimi murem. Reelekcję wygrał przez aklamację, bo rywala się nie doczekał.

Holender odwołał się do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie (CAS), co zakończyło się Nadzwyczajnym Kongresem IBA we wrześniu 2022 roku. Nie było nowych wyborów, tylko głosowanie, czy te już odbyte należy powtórzyć. 106 ze 140 delegatów uznało, że nie ma takiej potrzeby. Nie było wśród nich Ukraińców, bo IBA zawiesiła ich za nieuprawnioną ingerencję rządu w wybór władz federacji. Szefował jej Kyrył Szewczenko, choć Kremlow wolał jego poprzednika Wołodymira Prodywusa, który po rosyjskiej napaści uciekł z kraju, a wkrótce został wiceszefem IBA.

MKOl wyraził „ekstremalne zaniepokojenie” całą sytuacją, ale ten głos mało kto w IBA chyba usłyszał. Kremlow organizował już wówczas alternatywną rzeczywistość wspieraną środkami Gazpromu. Wsparcie koncernu dla federacji było transakcją wiązaną. „The Times” dotarł do protokołu z posiedzenia Rady Dyrektorów, podczas którego Rosjanin groził, że „jeśli odejdzie, boks zbankrutuje”.