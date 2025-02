Janusz Pindera: Biwoł - Bietierbijew. Czas na trylogię, też w Rijadzie

Przed rewanżem mówił, że ciężko było mu to zaakceptować. Nie szukał jednak winy w innych, tylko w sobie. – Nie byłem zadowolony z tego, co wtedy zrobiłem. Wiedziałem, że w mojej głowie były wątpliwości, a to nie pomaga. To był tylko mój błąd – powtarzał.

Zapytany, czy rewanż był walką, której pragnął bardziej niż jakiejkolwiek innej, Biwoł odpowiedział: – Oczywiście. Gdy Turki Alalshikh, odpowiedzialny za organizację gal w Arabii Saudyjskiej, powiedział, że ma termin na rewanż, z miejsca się zgodziłem. Podobnie postąpił Bietierbijew.

W rewanżu 40-letni mieszkaniec Montrealu za wszelką cenę chciał wygrać przed czasem. Narzucił zawrotne tempo i w szóstej rundzie był bliski celu. Wydawało się, że Biwoł się od nokautu nie wywinie. I właśnie wtedy nastąpił przełom. Końcowe rundy należały już do niego, co potwierdzają statystyki. W ostatnim starciu Bietierbijew zaatakował raz jeszcze, mając świadomość, że potrzebny jest mu nokaut, ale Biwoł był zbyt dobry, by dać się znokautować.

– W pierwszym pojedynku walczyłem gorzej i wygrałem. Teraz byłem lepszy i przegrałem – to gorzkie słowa Bietierbijewa po ogłoszeniu werdyktu. Na twarzy miał wprawdzie uśmiech, ale w sercu ból, bo został z niczym.

Teraz przyjdzie czekać na trzeci pojedynek, bo ta rywalizacja musi skończyć się trylogią. Wszystko wskazuje na to, że za kilka miesięcy, może za pół roku znów zobaczymy w ringu Biwoła z Bietierbijewem i będziemy się delektować ich bokserskim kunsztem.