Walka Ołeksandra Usyka z Tysonem Furym. Scenariuszy jest kilka

36-letni Fury nie dopuszcza jednak myśli, że po raz drugi przegra z Usykiem. Wierzy głęboko, że tym razem to on będzie górą i wróci na tron wagi ciężkiej. – W maju miałem swoje szanse, by skończyć walkę przed czasem, ale ich nie wykorzystałem – mówi mierzący 206 cm Brytyjczyk. – Teraz nie popełnię tych błędów. Jestem gotowy, by znokautować Usyka! I zrobię to, sprawiając mu dużo bólu!

Ukrainiec nie składa wprawdzie takich obietnic, ale z informacji, które napływają z Arabii Saudyjskiej, wynika, że on też przewiduje scenariusz, w którym nokautuje Fury’ego. W odróżnieniu od Brytyjczyka już wie, że to możliwe. – W maju Fury nie zranił mnie ani razu, owszem, trafił kilka razy, ale nie na tyle mocno, bym czuł się zraniony. A po moich ciosach nie wiedział, gdzie jest – powtarzał wielokrotnie.

Dr Jakub Chycki, który po raz kolejny jest w sztabie Usyka, powiedział „Rz”, że przygotowania króla wagi ciężkiej przebiegały w Hiszpanii bez żadnych zakłóceń, a porównując do pierwszej walki, zrealizowany został bardzo podobny schemat i model treningowy. – Usyk jest znakomicie wytrenowany i zmotywowany, w świetnej dyspozycji fizycznej i psychicznej. Stoczył ponad 100 rund sparingowych, ostatni sparing miał miejsce 11 grudnia – mówi Chycki, który oczekuje kolejnej wygranej Usyka.

Pytany, jaki może być scenariusz rewanżowej walki, odpowiada, że jest kilka możliwych, zaczynając od punktowej wygranej, a kończąc na efektownym nokaucie. Nikt jednak nie lekceważy Fury’ego, bo to wciąż pięściarz o olbrzymich możliwościach.