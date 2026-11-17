Do tragicznego zdarzenia doszło 1 sierpnia podczas gali w Dublinie. Jak przypomina portal BBC, Reeves walczył z Garym Cullym o wakujący tytuł mistrza BUI Celtic w wadze junior półśredniej. Pojedynek zakończył się w 10. rundzie, gdy Reeves został znokautowany. Wcześniej dwukrotnie znalazł się na deskach.

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Leworęczny pięściarz z Limerick został wyniesiony z ringu na noszach i przewieziony do szpitala. Jego stan lekarze określali jako krytyczny, ale stabilny. Reeves przeszedł operację, po której został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej.

Lee Reeves nie żyje. „Walczył do samego końca”

Hołd zmarłemu pięściarzowi oddał jego przyjaciel i trener Jonathan O'Brien. „Żegnaj, synu, śpij spokojnie. Walczyłeś tak dzielnie aż do końca. Tak bardzo cię kochamy. Spoczywaj w pokoju ze swoją mamą i bratem, którzy czekają na ciebie u niebiańskich bram. Czuwaj nad swoimi siostrami i ojcem, daj im siłę, by przez to przeszli. Kochamy cię, Lee” – napisał O'Brien w pożegnalnym wpisie opublikowanym na Instagramie.

Reeves, znany pod pseudonimem „El Champo”, rozpoczął zawodową karierę w 2018 roku. Stoczył 18 walk, z których 16 zakończyło się jego zwycięstwem. Na początku kariery występował przede wszystkim w Kanadzie i Kolumbii. Później dobre wyniki osiągane na ringach w Wielkiej Brytanii i Irlandii otworzyły mu drogę do pojedynku z Cullym.

Poza ringiem Reeves angażował się w działania na rzecz zdrowia psychicznego. Był ambasadorem organizacji Limerick Treaty Suicide Prevention, zajmującej się przeciwdziałaniem samobójstwom. Jego zaangażowanie miało również osobisty wymiar – matka pięściarza, Cathy, zmarła śmiercią samobójczą.

W 2023 roku Reeves wystąpił także w reality show BBC „Survivor”, którego uczestnicy musieli zmierzyć się z warunkami życia na bezludnej wyspie.