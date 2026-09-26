Dla Niewiadomej-Phinney to drugi w karierze medal mistrzostw świata elity w wyścigu ze startu wspólnego. Poprzedni zdobyła w 2021 roku w Belgii, kiedy zajęła trzecie miejsce.

Reklama Reklama

Tym razem na finiszu Polkę wyprzedziła Demi Vollering z Holandii.

Katarzyna Niewiadoma-Phinney przyjechała do Montrealu po świetnym Tour de France

Polka przystępowała do mistrzostw świata jako jedna z zawodniczek wymienianych w gronie kandydatek do zwycięstwa. Kilka tygodni wcześniej potwierdziła wysoką formę podczas Tour de France, który zakończyła na drugim miejscu, ustępując jedynie Holenderce Demi Vollering.

Szczególnie efektowne było jej zwycięstwo na etapie prowadzącym na Mont Ventoux. Po zakończeniu Tour de France Niewiadoma-Phinney zrezygnowała ze startów i skoncentrowała się na przygotowaniach do mistrzostw świata. Trenowała w Kolorado.

Rywalizacja o tęczową koszulkę zapowiadała się niezwykle wymagająco. Wśród zawodniczek mogących odegrać najważniejsze role wymieniano m.in. Demi Vollering – która Polkę wyprzedziła na finiszu – a także Lotte Kopecky, Elisę Longo Borghini i Marlen Reusser.

Ponad 180 kilometrów walki o mistrzostwo świata

Trasa wyścigu elity kobiet liczyła 180,4 km, a łączna suma przewyższeń wynosiła 2570 metrów. Po początkowej części trasy zawodniczki wjechały na rundę w Montrealu, którą pokonywały osiem razy.