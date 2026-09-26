Katarzyna Niewiadoma-Phinney
Dla Niewiadomej-Phinney to drugi w karierze medal mistrzostw świata elity w wyścigu ze startu wspólnego. Poprzedni zdobyła w 2021 roku w Belgii, kiedy zajęła trzecie miejsce.
Tym razem na finiszu Polkę wyprzedziła Demi Vollering z Holandii.
Polka przystępowała do mistrzostw świata jako jedna z zawodniczek wymienianych w gronie kandydatek do zwycięstwa. Kilka tygodni wcześniej potwierdziła wysoką formę podczas Tour de France, który zakończyła na drugim miejscu, ustępując jedynie Holenderce Demi Vollering.
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Szczególnie efektowne było jej zwycięstwo na etapie prowadzącym na Mont Ventoux. Po zakończeniu Tour de France Niewiadoma-Phinney zrezygnowała ze startów i skoncentrowała się na przygotowaniach do mistrzostw świata. Trenowała w Kolorado.
Rywalizacja o tęczową koszulkę zapowiadała się niezwykle wymagająco. Wśród zawodniczek mogących odegrać najważniejsze role wymieniano m.in. Demi Vollering – która Polkę wyprzedziła na finiszu – a także Lotte Kopecky, Elisę Longo Borghini i Marlen Reusser.
Trasa wyścigu elity kobiet liczyła 180,4 km, a łączna suma przewyższeń wynosiła 2570 metrów. Po początkowej części trasy zawodniczki wjechały na rundę w Montrealu, którą pokonywały osiem razy.
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