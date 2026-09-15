Kmita w rozmowie z „Rz” nie ukrywa, że przejęcie stanowiska prezesa PKOl po Radosławie Piesiewiczu to skok na głęboką wodę i nowa sytuacja w jego życiu. Przecież od 30 lat związany jest z telewizją: najpierw z TVP, później z Polsatem.
– Trudno byłoby mi łączyć te funkcje. Poza tym myślę, że nie wypada – mówi Kmita. – Mam nadzieję, że skorzystam z sympatii, jaką darzymy się z Maćkiem Słomczyńskim i Kubą Kwiatkowskim, że Eurosport i TVP staną do pomocy w odbudowie wizerunku PKOl. Polsat również, bo nie zostawiam tu spalonej ziemi.
Kmita przekonuje, że poprawa wizerunku PKOl to nasza wspólna sprawa i to wsparcie musi być jak najszersze, obejmować również poważne gazety, portale i rozgłośnie. Dodaje, że komunikacja to była pięta achillesowa Piesiewicza, który przestał słuchać dobrych rad.
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Marian Kmita jako tymczasowy szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego to nie jest zła wiadomość. Mogło być gorzej.
Kto będzie zastępował Kmitę w telewizyjnych obowiązkach podczas tej co najmniej kilkumiesięcznej przerwy, do wyborów w PKOl w kwietniu 2027 r.? Decyzja jeszcze nie zapadła.
– Na pewno żal, że muszę opuścić ludzi, z którymi pracowałem, ale nie wylatuję przecież na inną planetę. Nie zniknę nagle z ich życia. Zawsze będą mogli do mnie zadzwonić. To znakomici ludzie – podkreśla.
Cała rozmowa „Rz” z Marianem Kmitą wkrótce
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