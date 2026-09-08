Prokurator zdecydował o wniosku do sądu w sprawie zastosowania tymczasowego aresztu na trzy miesiące wobec szefa PKOl
27 sierpnia prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl) Radosław Piesiewicz został zatrzymany w ramach śledztwa w sprawie Zondacrypto i doprowadzony do prokuratury w Katowicach.
Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego zwołało zarząd. Szef Komitetu może wówczas zostać formalnie odwołany.
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Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego zwołało zarząd na 14 września, na godz. 13.00 – poinformowała we wtorek rzeczniczka Katarzyna Kochaniak-Roman.
Będą to pierwsze obrady tego gremium od momentu zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza.
Obradom prezydium, które odbyły się we wtorek 8 września przewodniczył wiceprezes PKOl Mieczysław Nowicki, który zastępuje obecnie Piesiewicza.
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Radosław Piesiewicz został zatrzymany w prowadzonym od kwietnia przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach postępowaniu dotyczącym Zondacrypto. Postępowanie prowadzone jest pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Prezes PKOl usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zondacrypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością.
Piesiewicz (zgadza się na używanie pełnego nazwiska) nie przyznaje się do winy. Na wniosek prokuratury sąd zgodził się na aresztowanie szefa PKOl na trzy miesiące.
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Zarząd PKOl może odwołać osobę z tego gremium – a więc zarazem z funkcji prezesa – uchwałą przyjętą przez 2/3 głosujących przy obecności minimum 2/3 jego całkowitego, 60-osobowego składu. Wówczas do końca kadencji na czele PKOl stanie wskazany przez zarząd jeden z ośmiu wiceprezesów.
Radosław Piesiewicz kieruje PKOl od kwietnia 2023, a kadencja obecnych władz trwa do wiosny przyszłego roku.
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