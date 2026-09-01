Turniej Rosa Challenge Tour to miejsce, gdzie juniorów widzi się rzadko, ale dla tych najzdolniejszych jest wąska ścieżka – wygrana w cyklu kwalifikacyjnym 5 Stars Junior Cup by Adrian Meronk 2026 – Race to Rosa. Jan Pyla z Kraków Valley G&CC przebył w tym roku tę trudną drogę i zdobył wyjątkową szansę rywalizacji z zawodowcami w poważnej imprezie międzynarodowej na poziomie nieporównywalnie wyższym niż walka z rówieśnikami.

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Ten sukces zawdzięcza m.in. powstałej w tym roku Fundacji Igi Świątek. Został stypendystą pierwszego naboru. Miał argumenty, by zasłużyć na osobisty telefon od Igi: jest członkiem reprezentacji, wicemistrzem Polski juniorów do lat 18, w 2024 r. był mistrzem kraju do lat 15 i wygrał ceniony w środowisku turniej Audi Junior Tour Masters. Wybrano go z ponad 200 kandydatur, obok Ignacego Andrzejczaka (lekkoatletyka), Wiktora Chmurskiego (pływanie), Liwii Kubin (łyżwiarstwo szybkie) i Oliwii Sybickiej (tenis).

Iga Świątek też gra w golfa

Kto obserwuje pilnie karierę Igi Świątek, zauważył, że najlepsza polska tenisistka wie już niemało o golfie. Kilka miesięcy temu pokazała w mediach społecznościowych relację z wiosennego pobytu na polu golfowym w Rzymie, przed znanym turniejem WTA 1000. Najbardziej uważni dostrzegli, że w sensie golfowym grała lewą ręką, choć rakietę tenisową trzyma w prawej dłoni. Nie można wykluczyć, że o dobrym wpływie starej szkockiej gry na formę fizyczną i psychiczną powiedział jej na Majorce sam Rafael Nadal, skądinąd świetny golfista-amator. W golfa dobrze gra również obecny trener Igi – Francisco Roig.

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Obecność polskiego juniora z Fundacji Igi Świątek w największym polskim wydarzeniu golfowym roku pokazuje, że inicjatywa Igi może dość szybko pomóc w rozwoju młodych sportowców. Dla Janka Pyli start w turnieju drugiej ligi europejskiej, czyli w cyklu HotelPlanner Tour, to skok jakościowy o kilka pięter. Wprawdzie jako amator nie weźmie nic z 300 tys. euro przeznaczonych na nagrody dla zawodowców, ale wiedza wyniesiona z takiego startu nie ma ceny.

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Trzecia edycja turnieju na polu Rosa Golf Club w Konopiskach pod Częstochową odbędzie się od 3 do 6 września, uczestnicy walczą o premie i punkty rankingowe dające najlepszym awans do pierwszej ligi – DP World Tour. Oprócz Janka Pyli wśród 156 uczestników będzie jeszcze siódemka Polaków: Oskar Zaborowski, Maksymilian Biały, Michał Bargenda, Antoni Fijałkowski, Nikolas Tymiński, Jan Rybczyński oraz Konstanty Łuczak.