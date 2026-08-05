Konieczność stworzenia strategii wynika m.in. z niewielkiej liczby medali olimpijskich (na ostatnich letnich igrzyskach w Paryżu Polacy zdobyli ich dziesięć, w tym tylko jeden złoty), potrzeby budowania wspólnoty i dumy narodowej, niskiego poziomu aktywności fizycznej części społeczeństwa, rosnącego znaczenia sportu w profilaktyce zdrowotnej, potrzeby stworzenia bardziej przejrzystego i efektywnego systemu finansowania.

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Świetnym przykładem długofalowego podejścia jest słoweński SLOfit, czyli ogólnokrajowy system monitorowania rozwoju fizycznego i motorycznego dzieci oraz młodzieży. Gromadzone dane mogą być wykorzystywane przez nauczycieli, rodziców, lekarzy i instytucje publiczne. Pomagają diagnozować problemy, obserwować trendy oraz projektować działania na poziomie całego kraju – niezależnie od bieżącej sytuacji politycznej czy pojedynczego wyniku sportowego.

Czym jest Strategia Rozwoju Polskiego Sportu?

Przygotowywana Strategia Rozwoju Polskiego Sportu wyznacza kierunek zmian całego systemu. Master Plany opracowywane przez związki powinny przekładać jej założenia na potrzeby i konkretne działania w poszczególnych dyscyplinach, natomiast finansowanie powinno umożliwiać realizację zaplanowanych celów.

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Te trzy poziomy muszą tworzyć spójny system. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że powstaną dokumenty poprawne formalnie, ale niemające realnego wpływu na codzienne decyzje organizacji i rozwój polskiego sportu.

Kierunek rozwoju dyscypliny nie powinien zmieniać się wraz z każdą zmianą władz związku

Master Plany powinny przełożyć ogólnokrajową strategię na działania konkretnych dyscyplin. Każdy związek powinien określić swój punkt wyjścia, cele, priorytety, potrzebne zasoby oraz sposób mierzenia rezultatów.

Kierunek rozwoju dyscypliny nie powinien zmieniać się wraz z każdą zmianą władz związku. Master Plan może być punktem odniesienia dla kolejnych zarządów. Największym wyzwaniem nie będzie samo wyznaczenie celów, lecz przełożenie ich na działanie. Każdy cel strategiczny powinien prowadzić do odpowiedzi na siedem pytań:

Co dokładnie chcemy zmienić?

Dla kogo ta zmiana ma tworzyć wartość?

Jak zamierzamy ją osiągnąć?

Kto będzie odpowiadał za realizację?

Do kiedy powinny pojawić się rezultaty?

Ile to będzie kosztować i z jakich źródeł zostanie sfinansowane?

Po czym poznamy, że cel został osiągnięty?

Wymagany w Master Planach dziesięcioletni horyzont pozwala uwzględnić zmiany pokoleniowe wśród zawodników i trenerów, umożliwia długofalowe planowanie wyników sportowych, pozwala zaprojektować pełną ścieżkę rozwoju talentów, łączy cele sportowe, organizacyjne i finansowe, pozwala wskazać źródła finansowania działań, umożliwia rozwijanie kompetencji organizacyjnych związku, wykracza poza perspektywę jednego sezonu i jednej kadencji władz.

Dobrze przygotowany Master Plan może zwiększyć wiarygodność związku

Dobrze przygotowane Master Plany mogą w przyszłości stać się jednym z kryteriów finansowania polskich związków sportowych. Pozwoliłoby to powiązać przyznawane środki z jasno określonymi celami, planowanymi rezultatami oraz zdolnością organizacji do realizacji przyjętych założeń.

Master Plan nie powinien odpowiadać wyłącznie na pytanie, ile środków publicznych potrzebuje związek. Powinien również pokazywać, w jaki sposób organizacja zamierza rozwijać własne źródła przychodów, współpracę ze sponsorami, markę dyscypliny, organizowane wydarzenia i społeczność kibiców.

Odpowiednio przygotowany Master Plan może zwiększać wiarygodność związku wobec potencjalnych partnerów. Pokazuje bowiem, że organizacja wie, dokąd zmierza, potrafi zarządzać wieloletnimi programami, posiada mierzalne cele i jest przygotowana do rozliczania rezultatów współpracy.

Profesjonalizacja polskich związków sportowych jest jednym z warunków profesjonalizacji całego systemu. To związki przekładają kierunki wyznaczone przez państwo na szkolenie zawodników, rozwój trenerów, organizację rywalizacji, współpracę z klubami, wydarzenia sportowe oraz wykorzystanie środków publicznych.

Odpowiednio przygotowany Master Plan może zwiększać wiarygodność związku wobec potencjalnych partnerów

Samo rozpoczęcie prac nad Master Planami jest bardzo dobrym prognostykiem. Związki zostały skłonione do spojrzenia poza najbliższy sezon, kolejny konkurs dotacyjny i pojedynczą kadencję władz. Ostatecznym testem nie będzie jednak liczba przyjętych dokumentów, lecz liczba decyzji, projektów i budżetów, które rzeczywiście zaczną z nich wynikać.

Odpowiednio przygotowane i konsekwentnie wdrażane Master Plany mogą stać się podstawą poprawy kondycji polskiego sportu. Profesjonalizacja całego systemu zaczyna się bowiem od profesjonalizacji organizacji, które tym systemem zarządzają.