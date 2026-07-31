Rajdy piesze TrekTours od kilku lat pokazują, że nie są zwykłymi zawodami ani wyścigiem do mety. Liczy się nie tylko dystans, ale przede wszystkim doświadczenie – historia, krajobrazy i emocje towarzyszące wędrówce.

Twierdza Modlin to jedna z największych fortec Europy i miejsce, które odkrywa się krok po kroku. Piesza wędrówka pozwala dostrzec skalę fortyfikacji, a także zmieniające się perspektywy i detale. Warto odwiedzić też malownicze doliny Narwi i Wisły, mniej znane zakątki Nowego Dworu Mazowieckiego, rozległe tereny przyrodnicze i miejsca, do których rzadko docierają turyści. Trasy wrześniowego rajdu pieszego pozwolą poczuć charakter regionu i zrozumieć, dlaczego Twierdza Modlin od ponad dwóch stuleci fascynuje kolejne pokolenia.

Foto: TrekTours

Cztery trasy spacerowe

Rajd pieszy Twierdza Modlin jest zaproszeniem do aktywnego spędzenia dnia: solo, z rodziną lub z grupą przyjaciół. Na wędrówkę można zabrać także psa - pupile są mile widziane na każdej trasie. W wydarzeniu mogą wziąć udział zarówno doświadczeni piechurzy, jak i ci, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z trekkingiem.

Uczestnicy mają do wyboru 4 trasy piesze, dostosowane do różnych poziomów zaawansowania i kondycji:

• Trasa 5 km, Spacer przez wieki: Na tym odcinku uczestnicy odkryją najciekawsze zakątki jednej z największych twierdz Europy, spacerując wśród monumentalnych fortyfikacji, zabytkowych budynków wojskowych i malowniczych terenów położonych nad Narwią. To krótka, ale pełna wrażeń trasa, idealna dla rodzin z dziećmi i osób rozpoczynających swoją przygodę z rajdami pieszymi.

• Trasa 14 km, Wzdłuż najdłuższych murów Europy: To propozycja dla osób, które chcą zobaczyć Twierdzę Modlin z wielu perspektyw. Uczestnicy przemierzą monumentalne fortyfikacje, odkryją historyczne zakątki Nowego Dworu Mazowieckiego, trzykrotnie przekroczą Narew i Wisłę oraz dotrą do malowniczych terenów nad obiema rzekami. To idealny dystans dla osób, które szukają aktywnej wyprawy łączącej historię, przyrodę i wyjątkowe widoki.

• Trasa 25 km, Szlak trzech rzek: Trasa, pełna różnorodnych krajobrazów, rozpoczyna się w sercu Twierdzy Modlin, a następnie prowadzi przez historyczne zakątki Nowego Dworu Mazowieckiego w stronę rozległych terenów nad Narwią i Wisłą. Jednym z ciekawszych momentów wędrówki jest miejsce, w którym do Narwi wpada rzeka Wkra. To mało znany, ale wyjątkowy fragment mazowieckiego krajobrazu.

• Trasa 37 km, Wielka Wyprawa. Od fortów po horyzont - To najdłuższa i najbardziej wymagająca trasa rajdu. Rozpoczyna się w sercu Twierdzy Modlin, ale już po kilku kilometrach wykracza daleko poza jej mury. Po drodze uczestnicy odkryją imponujące fortyfikacje, historyczne zakątki Nowego Dworu Mazowieckiego oraz spokojne tereny nad rzekami. Trasa prowadzi przez malownicze okolice Janówka i Góry, oferując szerokie panoramy doliny Narwi i liczne punkty widokowe.

Foto: TrekTours

Wybierz trasę ponad 20km i zgarnij w prezencie czapkę od Columbia

Elementem każdej udanej wędrówki jest dobry sprzęt turystyczny: oddychające, wodoodporne kurtki, spodnie odporne na zabrudzenia, pakowny plecak oraz buty, gwarantujące komfort i pewność pod stopami. Marka Columbia, partner TrekTours, oferuje produkty wykorzystujące zaawansowane autorskie technologie, dzięki którym na szlaku czujesz się pewnie i możesz skupić się na wędrówce. Podczas wrześniowego rajdu uczestnicy tras powyżej 20 km otrzymają pamiątkowe czapki Columbia. Wszyscy wędrowcy dostaną medale i dyplomy.

Nowość FW26 - Peakfreak Titanium™, został zaprojektowany z myślą o wysokiej wydajności w trudnych i zmiennych warunkach. Foto: Columbia Sporstwear

Jak się zapisać?

Aby wziąć udział w rajdzie pieszym TrekTours, należy się zarejestrować - szczegóły dotyczące tras, wymagań i pakietów startowych można znaleźć na stronie https://trektours.pl/. Uczestnicy mogą wybierać trasy zgodnie ze swoimi preferencjami i możliwościami fizycznymi. Bilety na wydarzenia TrekTours są droższe w dniu imprezy, a ich dostępność może być ograniczona. Rekomendujemy więc wcześniejszy zakup przez stronę online.

W 2026 roku TrekTours w Polsce zorganizuje jeszcze wydarzenie „Miasto na Szlaku” presented by Columbia w Skarżysku-Kamiennej. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie organizatora.

O marce Columbia

Columbia, flagowa marka należąca do Columbia Sportswear Company z siedzibą w Portland w stanie Oregon, od 1938 roku tworzy innowacyjną odzież, obuwie, akcesoria i sprzęt dla outdoorowych entuzjastów. Columbia stała się liderem rynku dzięki opatentowanym technologiom i trwałym produktom, które zapewniają klientom komfort przez cały rok, w każdych warunkach atmosferycznych. Więcej informacji można znaleźć na www.columbia.com.

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