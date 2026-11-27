– Mogło być trochę lżej, ale myślę, że kiedy trafiasz do mocnej grupy i nie jesteś faworytem, to może też podejście będzie nieco inne. Najważniejsze dla nas jest to, żebyśmy byli dobrze przygotowani – podsumował losowanie grup Euro 2027 selekcjoner Jerzy Brzęczek, cytowany przez kanał „Łączy nas piłka”.

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Z Serbią, która będzie naszym pierwszym przeciwnikiem, dopiero co graliśmy w sparingu. Podczas listopadowego zgrupowania w hiszpańskim San Pedro del Pinatar pokonaliśmy ją 1:0. Jedyną bramkę już w trzeciej minucie zdobył Tomasz Pieńko. Na Euro trzeba będzie zwyciężyć ponownie, by liczyć się w grze o awans. Z grupy wyjdą tylko dwa zespoły, a Francja i Anglia to europejska czołówka.

Euro 2027. Reprezentacja młodzieżowa poznała rywali

Anglicy dwa ostatnie turnieje kończyli ze złotym medalem. W 2023 r. zostali pierwszą drużyną, która zdobyła tytuł, nie tracąc nawet jednej bramki. W finale wygrali z Hiszpanami. Dwa lata temu już tak perfekcyjnego bilansu jednak nie mieli. W meczu o trofeum pokonali po dogrywce Niemców.

Kapitanem Anglików jest Jobe Bellingham – młodszy brat Jude'a, gwiazdora Realu Madryt. Jobe na co dzień gra w Borussii Dortmund. W kadrze jest również jego klubowy kolega, 19-letni Ethan Nwaneri, wypożyczony z Arsenalu Londyn. W obronie występuje m.in. Rico Lewis z Manchesteru City, który ma już za sobą pięć meczów w dorosłej reprezentacji.

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Francuzi takimi sukcesami w młodzieżowym futbolu, jak ostatnio Anglicy, pochwalić się nie mogą, ale w składzie mają m.in. brata Kyliana Mbappe, 19-letniego Ethana. Jest także pomocnik Paris Saint-Germain Senny Mayulu.

Czy Jerzy Brzęczek wróci na igrzyska w nowej roli?

– Na pierwszym etapie oczywiście chcemy walczyć o wyjście z grupy, ale myślę, że każdy zdaje sobie sprawę, że nie będzie to łatwe zadanie – podkreśla Brzęczek. – Na dziś nie wiemy jeszcze, kogo będziemy mieli do dyspozycji, patrząc na to, co w ostatnich miesiącach dzieje się z piłkarzami kadry do lat 21, ilu z nich już zadebiutowało czy staje się podstawowymi zawodnikami pierwszej reprezentacji.

Przed turniejem, jeszcze w marcu, Polacy mają rozegrać dwa mecze towarzyskie z innymi finalistami mistrzostw Europy. Bardzo możliwe, że w pierwszym terminie zmierzą się z Grecją lub Finlandią w Polsce, a potem z Portugalią na wyjeździe.

Mistrzostwa Europy mają podwójną stawkę. Medaliści zdobędą olimpijskie przepustki do Los Angeles (2028). Po raz ostatni Polacy wystąpili na igrzyskach w 1992 r. i wywalczyli wówczas srebro. Kapitanem tamtego zespołu był Brzęczek. Dla niego powrót na olimpijską scenę w nowej roli byłby więc piękną sentymentalną historią.