Takiego finału nikt by nie wymyślił. Sonay Kartal jeszcze kilka tygodni temu leczyła kontuzję, a do turnieju w Wuhan przystępowała jako 170. zawodniczka światowego rankingu. Maja Chwalińska była w tym roku już w finale Roland Garros i to doświadczenie mogło jej dawać lekką przewagę, ale trzeba było pamiętać, że to przecież dopiero pierwszy sezon Polki na tenisowych salonach.

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Stawka wielkich meczów Mai nie paraliżuje, ale to jej rywalka lepiej zaczęła to spotkanie, wychodząc szybko na prowadzenie 2:0, a później stopniowo i ze spokojem budując przewagę.

Chwalińska – Kartal. Niespodziewany finał w Wuhan

Kartal, zanim doznała kontuzji, była sklasyfikowana na 44. pozycji. W Wuhan pokazała, że to nie przypadek. Wyrzuciła za burtę Szwajcarkę Belindę Bencic, Włoszkę Jasmine Paolini, Ukrainkę Elinę Switolinę i wreszcie Jelenę Ostapenko. Łotyszkę doprowadziła do furii. Ten półfinał miał niesamowity przebieg, bo Kartal w obydwu setach przegrywała już 1:4, a mimo to zwyciężyła po dwóch tie-breakach 7:6 (11-9), 7:6 (7-5).

– Gram teraz z ogromną pewnością siebie – przyznała. I tę pewność było widać także w finale. Pierwszego seta rozegrała na własnych warunkach, nie popełniając w zasadzie błędów. Była konsekwentna i bardzo precyzyjna.

W drugim też prowadziła 2:0, ale wcześniej musiała skorzystać z pomocy medycznej. Zmagała się z jakimiś problemami, zaczęła popełniać błędy, być może odczuwała już trudy turnieju. Chwalińska zdołała ją przełamać i po raz pierwszy w meczu wyjść na prowadzenie 4:3. Tej szansy nie wypuściła już z rąk.

Potrzebna była trzecia partia, a w niej oglądaliśmy znów mocny start w wykonaniu Kartal. Tym razem jednak Maja od początku naciskała. Obie zdobywały punkty przy własnym podaniu, aż w końcu Polka przełamała Brytyjkę przy stanie 2:2. Wybiła ją z rytmu, otwierając sobie drogę do historycznego zwycięstwa.

To wielki dzień dla polskiego tenisa. Wcześniej tylko Agnieszka Radwańska i Iga Świątek triumfowały w finałach imprez rangi WTA 1000. W dodatku Chwalińska została dopiero drugą zawodniczką od 1990 r., której pierwsze dwa finały w głównym cyklu przypadły na turniej wielkoszlemowy i WTA 1000.

W Wuhan zarobiła 665 tys. dol. W poniedziałek zadebiutuje w drugiej dziesiątce rankingu (awans na 11. miejsce). A drogi do finału ostatniego w tym sezonie „tysięcznika” nie miała wcale usłanej różami. Musiała pokonać m.in. utalentowaną nastolatkę z USA Ivę Jović, Greczynkę Marię Sakkari, z którą wygrała też podczas Roland Garros, i przede wszystkim swoją przyjaciółkę Igę Świątek.

Co się musi stać, by Iga Świątek zakwalifikowała się do WTA Finals?

Mecz z Igą – sędziowany w dodatku przez Polkę Martę Mrozińską – był pełen dramaturgii i zwrotów akcji. Gdy wydawało się, że po zwycięstwo w pierwszej partii zmierza Świątek, przy stanie 5:3 Maja obroniła dwie piłki setowe, potem wygrała trzy gemy z rzędu, stawiając Igę pod ścianą. W dodatku bardziej utytułowana z Polek poprosiła o pomoc medyczną. Leżała na ziemi, z grymasem bólu na twarzy i łzami w oczach.

To wszystko sugerowało, że sytuacja jest naprawdę poważna. Świątek wróciła do gry, z bandażem na udzie, ale kontuzja mocno jej dokuczała. Pierwszego seta przegrała 5:7, w drugim podeszła do Macieja Ryszczuka, by poradzić się, czy powinna ryzykować i kontynuować mecz, czy lepiej zejść z kortu. Trener przygotowania fizycznego zasugerował, żeby przerwała spotkanie, jeśli nie czuje się na siłach. Iga zacisnęła jednak zęby i dotrwała do końca, choć nie była w stanie nawiązać już walki i przegrała 1:6.

– Wiedziałam, że będzie trudno o zwycięstwo, ale chciałam kontynuować rywalizację, bo zależało mi na tym, by Maja wygrała w sportowy sposób – opowiadała Świątek. Tłumaczyła też, że kontuzji doznała już wcześniej. – Właściwie już po meczu drugiej rundy z Magdą Fręch rozważałam wycofanie się z turnieju, ale skoro nadal mogłam grać w miarę normalnie, starałam się zapomnieć o bólu. W sobotę zdałam sobie jednak sprawę, że kontuzja może być zbyt poważna.

Porażka bardzo komplikuje jej sytuację w walce o przepustkę do kończących sezon WTA Finals (8-15 listopada, Indian Wells w Kalifornii). Musiałaby triumfować w dwóch kolejnych turniejach rangi WTA 500 – w Ningbo (19-25 października) i w Tokio (26 października – 1 listopada).

– Jestem zmotywowana. Czuję, że gram dobrze, to był udany tydzień. Odpocznę, pojadę do Ningbo i zobaczymy, jak mi pójdzie. Jeśli się nie uda, to po prostu będę miała dłuższe wakacje – zapowiada Iga, która awansując do najlepszej czwórki w Wuhan, skompletowała półfinały wszystkich dużych imprez.

– Mam nadzieję, że Iga dostanie się do WTA Finals. Właściwie to powiedziała mi: „Wiesz, jeśli się nie zakwalifikuję, to cię zabiję”. Nie, spokojnie wszystko między nami w porządku – żartowała Chwalińska.

Świątek i Chwalińska poznały rywalki w Ningbo

Pewne występu w WTA Finals są już liderka światowego rankingu, Kazaszka Jelena Rybakina oraz Białorusinka Aryna Sabalenka, Rosjanka Mirra Andriejewa, Amerykanki Jessica Pegula i Coco Gauff, Ukrainka Elina Switolina i Czeszka Linda Noskova. O ostatnie wolne miejsce Świątek rywalizuje z Czeszką Karoliną Muchovą i Ukrainką Martą Kostiuk.

W Ningbo Świątek zacznie grę od drugiej rundy. Zmierzy się w niej z Czeszką Marie Bouzkovą albo z kwalifikantką. W jej części drabinki jest też m.in. Kostiuk.

Chwalińską na początek czeka spotkanie z Katarzyną Kawą (przebrnęła przez kwalifikacje), ale już w drugiej rundzie może trafić na Ostapenko lub Bencic, a w ćwierćfinale na Rybakinę. Dobra wiadomość jest taka, że ze Świątek może zagrać ponownie dopiero w finale.