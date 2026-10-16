22. w rankingu WTA Chwalińska do ćwierćfinału turnieju w Wuhan awansowała, eliminując w trzeciej rundzie wyżej notowaną Ivę Jovic (11. w rankingu WTA), z którą wygrała w dwóch setach 6:4, 6:1.

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Czytaj więcej Tenis Iga Świątek w ćwierćfinale turnieju w Wuhan. Dołącza do Mai Chwalińskiej Iga Świątek wygrała w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Wuhan z Amerykanką Ashlyn Krueger w dwóch setach (6:1, 6:4). Wcześniej do ćwierćfinału t...

Maja Chwalińska – Maria Sakkari. Koncert Polki w pierwszym secie, kłopoty w drugim

Pojedynek z Sakkari, która obecnie zajmuje 35. miejsce w rankingu WTA, Chwalińska rozpoczęła w imponującym stylu. Pierwszego seta ukończyła w 30 minut, nie dając Greczynce wygrać nawet jednego gema.

W drugim secie Sakkari podjęła jednak walkę i to ona zaczęła od wysokiego prowadzenia. Chwalińska dała się dwa razy przełamać i przegrywała już 0:4, ale wtedy wróciła do gry i najpierw zdołała wreszcie wygrać przy swoim podaniu, a potem przełamała rywalkę, zmniejszając jej przewagę do dwóch gemów.

Siódmy gem był zacięty – Chwalińska miała nawet break pointu, ale ostatecznie Sakkari zdołała obronić swoje podanie i była o jednego gema od wygrania seta. W ósmym gemie nie zdołała jednak pokonać Chwalińskiej, choć Sakkari nie składała broni. W decydującym momencie jej lob wylądował jednak na aucie.

Aby zachować szansę na wygranie pojedynku w dwóch setach, Chwalińska musiała przełamać Greczynkę. Niestety Sakkari była zabójczo skuteczna i szybko wyszła na prowadzenie 40:0, co oznaczało, że miała aż trzy piłki setowe. Pierwszą Polka obroniła, ale przy drugiej uderzyła w aut i o losach pojedynku miał rozstrzygnąć trzeci set.

Maja Chwalińska – Maria Sakkari. Trzeci set przesądził o wszystkim

Trzeci set zaczął się od podania Polki – choć po pierwszych dwóch piłkach Chwalińska prowadziła 30:0, Sakkari doprowadziła do remisu 40:40. W decydującym momencie górą była jednak 22. rakieta świata.

W drugim gemie znów byliśmy świadkami zaciętego pojedynku. Najpierw Chwalińska miała szansę na przełamanie, potem o piłkę od wygrania gema była Greczynka i to ona była górą. W odpowiedzi Chwalińska błyskawicznie wygrała gema przy swoim podaniu. Kolejny gem również nie przyniósł przełamania – po 22 minutach seta był remis 2:2.

W kolejnym gemie serca mocniej zabiły polskim kibicom, bo Sakkari miała szansę na przełamanie. Chwalińska jednak obroniła się, a chwilę później znów wyszła na prowadzenie.

W szóstym gemie Chwalińska przy stanie 40:30 mogła wreszcie przełamać Greczynkę, ale ta doprowadziła do wyrównania, a potem wykorzystała atut swojego podania i ponownie wyrównała stan seta. Kolejnego gema Chwalińska wygrała bez utraty punktu. Przy stanie 4:3 znów stanęła przed szansą przełamania rywalki.

I była bardzo blisko wykorzystania tej szansy – najpierw wyszła na prowadzenie 30:0, potem Sakkari zdobyła punkt, ale chwilę później było 40:15 dla Chwalińskiej, co oznaczało dwa break pointy. Niestety żadnego z nich Polka nie wykorzystała – dwa razy trafiła w siatkę. Wtedy jednak pomyliła się Sakkari i Chwalińska miała kolejną szansę na przełamanie. I znów się nie udało. W tym momencie doszło do krótkiej przerwy, ponieważ Chwalińska musiała zmienić sznurówki w jednym z butów. Gdy zawodniczki wróciły do gry, Sakkari przesądziła los tego zaciętego gema po raz kolejny, doprowadzając do wyrównania.

Kolejny gem nie miał historii – Polka wygrała go do zera. Przy stanie 5:4 Sakkari znalazła się pod presją – aby pozostać w grze, musiała wykorzystać swoje podanie. Greczynka zdołała opanować nerwy i chociaż w pewnym momencie Polka była bliska wyjścia na prowadzenie w gemie, to jednak ostatecznie górą była Greczynka. Znów był remis, 5:5.

Przy swoim podaniu Chwalińska znów nie myliła się do stanu 40:0, ale wtedy coś się zacięło i Greczynka doprowadziła do stanu 40:30. Polka nie pozwoliła jej jednak wyrównać i wygrała szóstego gema w III secie.

12. gem to zacięta walka o awans do półfinału. Sakkari trzy razy wychodziła na prowadzenie, Chwalińska trzy razy wyrównywała, przy stanie 40:40 Polka zdobyła przewagę i miała piłkę meczową. I wykorzystała ją! Awans do półfinału w Wuhan to jej największy sukces od awansu do finału tegorocznego wielkoszlemowego Roland Garros.

W półfinale Chwalińska zmierzy się ze zwyciężczynią starcia Igi Świątek z Ann Li.