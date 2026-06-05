W sobotę 6 czerwca w finale Maja Chwalińska zagra z Rosjanką Mirrą Andriejewą, która w obecnym rankingu WTA zajmuje 8. pozycję, a w półfinale pokonała Ukrainkę Martę Kostiuk.

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Maja Chwalińska objawieniem Rolanda Garrosa w Paryżu

Maja Chwalińska to objawienie tegorocznego Rolanda Garrosa. Przystępowała do turnieju jako 114. tenisistka w rankingu WTA, a zakończy go w pierwszej trzydziestce. Aby dostać się do finału, polska tenisistka musiała rozegrać dziewięć spotkań.

W trakcie kwalifikacji pokonała trzy tenisistki. Następnie odniosła pięć kolejnych zwycięstw w turnieju głównym. Z gry wyeliminowała kolejno wyżej rozstawione zawodniczki: Chinkę Qinwen Zheng, Belgijkę Elisę Mertens, Greczynkę Marię Sakkari, Francuzkę Dianę Parry i Rosjankę Annę Kalinską.

W czwartkowym półfinale pokonała Rosjankę Dianę Sznaider, która wcześniej wyeliminowała z turnieju Białorusinkę Arynę Sabalenkę, liderkę rankingu WTA.

Czytaj więcej Tenis Tomasz Wacławek: Mała waleczna Maja Awans Mai Chwalińskiej do finału Roland Garros to jedna z najbardziej niespodziewanych i najwspanialszych historii w polskim sporcie.

Tyle Maja Chwalińska już zarobiła w czasie turnieju Rolanda Garrosa w Paryżu

Do tej pory za wygrane w turnieju Rolanda Garrosa Maja Chwalińska zarobiła 1,4 mln euro, a więc ok. 6 mln zł. Już sam awans do półfinału gwarantował jej 750 tys. euro. To kwota znacznie przewyższająca tę, którą do tej pory w całej swojej karierze zarobiła polska tenisistka. Jak podaje serwis Sport.pl, powołując się na dane z oficjalnej strony wtatennis.com, w trakcie dotychczasowej kariery Maja Chwalińska zarobiła na korcie niespełna 114,5 tys. dol., a więc ok. 420 tys. zł.

Jeśli Maja Chwalińska zwycięży w sobotnim finale Rolanda Garrosa, wysokość zarobionej przez nią kwoty jeszcze znacząco wzrośnie. Dla zwyciężczyni turnieju przewidziano bowiem nagrodę w wysokości 2,8 mln euro, czyli ponad 10 mln zł.

Kwota ta jest jednak i tak znacząco niższa od dotychczasowych zarobków naszej najsłynniejszej obecnie tenisistki. Iga Świątek – jak podawał w styczniu 2026 r. serwis Polsatsport.pl, powołując się na dane z oficjalnej strony organizacji Women’s Tennis Association – zarobiła na kortach ponad 44 mln dol., czyli ponad 160 mln zł.