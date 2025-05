- Na pewno robię coś źle, więc muszę się pozbierać i spróbować coś zmienić. Mam wrażenie, że nie byłam gotowa, by walczyć i rywalizować. Za bardzo skupiłam się na złych rzeczach po swojej stronie. Dostałam kilka wskazówek od swojego teamu, postaram się do nich zastosować i trochę zmienić nastawienie - nie kryła rozczarowania Świątek.

“Graj, by wygrać. To proste. Więcej energii” - krzyczał do niej w pewnym momencie Wim Fissette, ale Polka nie pierwszy raz wyglądała na kompletnie bezradną.

Danielle Collins znów wbiła szpilę Idze Świątek

Jak podał serwis OptaAce, Collins (rocznik 1983) została najstarszą zawodniczką, która w ciągu ostatnich 40 lat pokonała w Rzymie tenisistkę z dwóch czołowych pozycji.

- Mimo że ostatnio z Igą ponosiłam porażki, to zawsze grałam swój najlepszy tenis. To dało mi pewność siebie. Wyciągnęłam wnioski z tamtych meczów, nie bałam się ryzykować w kluczowych wymianach, byłam odrobinę bardziej precyzyjna - opowiadała Collins. Zapytana, czy dostrzega słabe punkty w grze Świątek, odpowiedziała: - Myślę, że są rzeczy, które się wyróżniają. Ale wszyscy wiemy, jakie jest moje stanowisko wobec niektórych spraw, więc nie sądzę, byśmy musieli znów o tym mówić albo krytykować jej zachowania. To nie jest miejsce, by poruszać te tematy.