Australian Open. Hubert Hurkacz wpłynął na nowe wody i szuka wersji 2.0

Hurkacz wraca do gry na najwyższym poziomie po kontuzji, która zabrała mu sporą część poprzedniego sezonu. Rzucając się do piłki podczas meczu z Arthurem Filsem - w taki sposób doznał urazu kolana - spadł z dużej wysokości, bo występy w Paryżu i Halle sugerowały, że jest w życiowej formie. Był siódmy w rankingu ATP, zaczynał Wimbledon z nadzieją na piękne dni.

Dziś odbudowuje pozycję, długo szukał zdrowia i formy. Hurkacz od sierpnia wygrał 8 z 16 meczów, przez co zakończył sezon jako szesnasty tenisista świata – ostatni raz tak nisko był w 2020 roku. To odbiło się na rozstawieniu w Australian Open, gdzie rok temu dotarł do ćwierćfinału. Powtórzenie tego wyniku byłoby sensacją, bo w czwartej rundzie na Polaka czeka Jannik Sinner.

Australian Open. Hubert Hurkacz odkrywa swój tenis na nowo

To jeszcze perspektywa odległa, zwłaszcza że Hurkacz wypływa tym turniejem na nowe wody. Zmienił strój i rakietę, a rozwojem jego tenisa nawigują dziś Nicolas Massu oraz Ivan Lendl. Może Polak uznał, że w pracy z Craigiem Boyntonem doszedł do ściany, a może zdał sobie sprawę, że w czasach, gdy Sinner i Carlos Alcaraz zmienili tenis w grę skrajnie ofensywną, także potrzebuje nowego oprogramowania.

Niezależnie od stanu poszukiwań lepszej wersji siebie Hurkacz wciąż pokazuje atuty, do których nas przyzwyczaił. Nie popełniał błędów (23 w całym meczu), imponował podaniem – już w pierwszym gemie zaserwował trzy asy – przygotowaniem fizycznym oraz poruszaniem się po korcie. Momentami na tle Griekspoora przypominał tenisistę, którego rok temu wymienialiśmy wśród faworytów Wimbledonu.