Australian Open. Novak Djoković leczy traumę i ucieka przed przemijaniem

Djoković mówił później BBC, że jego doświadczenie było niczym w porównaniu z tym, co przeżywali inni zatrzymani. – Ja byłem tam przez kilka dni, a inni od kilku lat – wyjaśniał. Mógł też wyjść na konsultacje z prawnikiem, dostał laptop oraz przyrządy do ćwiczeń.

Mark Hodgkinson w książce „Searching for Novak” opisuje szczegóły zatrzymania, rozmawia z innymi ówczesnymi rezydentami hotelu i pisze, że ten epizod był najbardziej charakterystycznym dla całej kariery Djokovicia, bo Serb trudne doświadczenie umiał odebrać jako lekcję. Podobno jedynie wzmocniło to jego życiową determinację oraz niezłomność, którą pokazuje na korcie.

– Są wciąż we mnie ślady tamtej traumy – mówi dziś Serb „The Herald Sun”. – Zastanawiam się, czy osoba, która mnie sprawdza, ponownie mnie zatrzyma, czy będę mógł pójść dalej. Nie chowam jednak żadnej urazy. Rok później poleciałem przecież do Australii i wygrałem.

Australian Open. Czy Novak Djoković może wygrać w Melbourne?

Tenisowi eksperci dziś Djokovicia wśród kandydatów do wygrania w turnieju raczej nie widzą, choć w Australian Open triumfował dziesięć razy. To zauważają bukmacherzy, którzy wciąż wyżej wyceniają jedynie szanse Sinnera oraz Alcaraza. Droga do sukcesu stoi jednak przed Serbem wyjątkowo długa. Djoković jest przecież dopiero siódmym zawodnikiem rankingu ATP, co oznacza niskie rozstawienie.