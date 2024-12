Kim w sztabie Huberta Hurkacza będzie Ivan Lendl, a kim Nicolás Massú?

Massú został mistrzem olimpijskim w singlu i deblu w Atenach (2004). Przez wiele lat tworzył wręcz idealny duet zawodnik–trener z Austriakiem Dominikiem Thiemem. Dowodem wysokiej jakości tej współpracy była wygrana przez jego podopiecznego w US Open.

Dlaczego Ivan Lendl nie będzie głównym trenerem Huberta Hurkacza?

Hurkacz takich fachowców potrzebował. Polak wierzy w powrót do pierwszej dziesiątki rankingu ATP, marzy o zwycięstwie w Wielkim Szlemie i chciał trenera (trenerów) z najwyższej półki. To on szukał szkoleniowca, a nie szkoleniowcy jego. – Podszedł do tego jak zawodowy rekruter – opowiadał Polsatowi Sport ojciec tenisisty Krzysztof.

Podział ról nie został jednak oficjalnie ogłoszony i określony. – 99 procent ludzi zrozumiało, że trenerem Huberta Hurkacza będzie Lendl, a Massú jedynie pomocnikiem. To wynika z tego, że wszyscy znają Ivana, a znacznie mniej kibiców rozpoznaje Nicolása – tłumaczy „Rz” wybitny przed laty tenisista Wojciech Fibak.

Jego zdaniem nie ma jednak mowy o tym, żeby trenerem odpowiedzialnym w pełni za trening tenisowy, jeżdżącym na turnieje i doradzającym podopiecznemu z perspektywy boksu, był Lendl. – Po pierwsze on nie chce za dużo podróżować. Może kiedy Hubert zacznie często wygrywać i będzie miał szanse na Wielkie Szlemy, to się uaktywni. Po drugie zaś, to osoba mająca bardzo duże wymagania finansowe, może największe z grona znanych trenerów – dodaje Fibak.

Co może dać Hubertowi Hurkaczowi Nicolás Massú?

Lendl został więc tak naprawdę przede wszystkim doradcą Hurkacza. Będzie mu pomagał i wskazywał kierunki za każdym razem, gdy ten przyjedzie na Florydę. Tam będzie teraz główna baza treningowa zajmującego obecnie 16. miejsce miejsce na świecie tenisisty z Wrocławia.