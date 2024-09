Czytaj więcej Tenis Puchar Davisa. Wielkie rozczarowanie. Polska przegrywa z Koreą Polska – bez Huberta Hurkacza w składzie - przegrała 1:3 w Zielonej Górze z Koreą Południową w meczu Grupy Światowej I Pucharu Davisa. W przyszłym roku zagra w barażach o utrzymanie.

Bilans dotychczasowych pojedynków obu panów przemawia za naszym zawodnikiem. Wygrał dwa mecze, choć rozegrane na kortach trawiastych. Nie wygląda na to, aby Giron był w dobrej formie. W czterech ostatnich turniejach przegrał w pierwszych rundach. Podobnie jak Hurkacz przez miesiąc pauzował. Ale już w kolejnej rundzie wrocławianin może trafić na półfinalistę US Open Brytyjczyka Jacka Drapera, a to byłby poważny test. Rok temu w Tokio Hurkacz odpadł już po pierwszym meczu.

Po turnieju w Japonii przeniesie się do Szanghaju, gdzie w ubiegłym roku wygrał ATP 1000, pokonując w finale Andrieja Rublowa. Będzie więc bronił 1000 punktów. W ubiegłym roku w tej części sezonu zdobył jeszcze 300 punktów w Bazylei i 180 w Paryżu. Te blisko 1500 punktów stanowi prawie 40 procent obecnego dorobku Hurkacza w notowaniach. W wariancie pesymistycznym porażki w pierwszych rundach mogą zepchnąć go poza czołową dziesiątkę rankingu.

Grupa wsparcia

W tle cały czas toczy się walka o kwalifikację do ATP Finals w Turynie, w którym gra ośmiu najlepszych zawodników sezonu. W rankingu Race to Turin Hurkacz zajmuje 13. miejsce. Do ósmego Aleksa de Minaura traci 715 punktów. Do dziesiątego Grigora Dimitrowa już tylko 215.

Patrząc na rankingi, sytuacja Hurkacza wygląda wciąż nieźle. Gorzej, jeśli spojrzeć na sportową postawę Polaka w drugim półroczu. Trudno liczyć na to, że bez doświadczonego szkoleniowca będzie lepiej.