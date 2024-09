Zwycięzca 22 turniejów wielkoszlemowych w 2023 roku zagrał tylko cztery mecze. Ten sezon zaczął od tournée po Antypodach, ale po tym, jak przegrał w drugiej rundzie Australian Open, znów zrobił sobie przerwę, bo musiał się leczyć. Ta trwała do kwietnia.

Później Nadal grał już regularnie, choć oszczędnie. Największym jego sukcesem był finał turnieju w Bastad. Nie przystąpił do Wimbledonu, poświęcając wszystko igrzyskom w Paryżu.

Na olimpijskim Roland Garros, gdzie 14 razy zwyciężał w Wielkim Szlemie, odpadł w drugiej rundzie z Novakiem Djokoviciem. Ostatni raz wystąpił w deblu w parze z Carlosem Alcarazem, odpadając w ćwierćfinale. Laver Cup miał być jego pierwszym startem po igrzyskach.

„Jestem bardzo rozczarowany, ale to są zawody drużynowe i aby pomóc europejskiej reprezentacji, muszę zrobić dla niej wszystko, co najlepsze. W tej chwili są inni zawodnicy, którzy wniosą większy wkład do zespołu” – przekazał tenisista w oficjalnym komunikacie. Dodał też, że będzie wspierał swoich partnerów „z daleka”. O przyczynach rezygnacji nic więcej nie napisał. W europejskiej drużynie zastąpi go Grigor Dimitrow.

Nie wiadomo, jakie są dalsze plany Nadala. Pojawiały się sugestie, że Laver Cup może być pożegnaniem tenisisty tak, jak w 2022 roku zrobił Federer, ale już wiadomo, że do tego nie dojdzie, choć Hiszpana goni zmierzch.