Dlaczego Hubert Hurkacz zmienił trenera podczas najlepszego sezonu w karierze?

Drogi Hurkacza i Boyntona się rozchodzą po najlepszym sezonie w karierze Polaka. Nasz tenisista osiągał życiowe wyniki podczas turniejów Wielkiego Szlema w Melbourne (ćwierćfinał) oraz Paryżu (czwarta runda), a w Halle – tuż przed Wimbledonem – pokonał Alexandra Zvereva i dopiero w finale przegrał z Jannikiem Sinnerem.

Hubert Hurkacz zmienił trenera. Co dalej z polskim tenisistą?

Leciał do Londynu z nadziejami na piękne dni, wręcz jako jeden z faworytów, ale zapłacił wysoką cenę za determinację, bo – rzucając się do piłki – doznał kontuzji podczas meczu z Arthurem Filsem. Stracił przez to igrzyska, gdzie miał startować w trzech konkurencjach, a pod jego nieobecność Polska nie mogła wystawić debla (z Janem Zielińskim) ani miksta (z Igą Świątek). Wrócił na kort podczas amerykańskiego tournée, ale do szczytu formy mu daleko.

Jesień, którą zaczyna już bez Boyntona, będzie dla naszego tenisisty niełatwa. Hurkacz nie tylko spróbuje zaatakować i zdobyć sobie prawo startu w turnieju ATP Finals – dziś jest w rankingu sezonu dwunasty – ale także musi bronić. Możliwe wręcz, że może więcej stracić niż zyskać.

Polak w Szanghaju (30 września), Bazylei (21 października) i Paryżu (28 października) będzie bronił 1480 ze swoich 4060 punktów w rankingu ATP, ale najpierw zagra jeszcze w Chengdu (16 września) oraz Tokio (23 września). Czekają go więc intensywne tygodnie z meczami o dużej stawce. Dziś Hurkacz wciąż jest siódmą rakietą świata, co może się zmienić po turnieju w Nowym Jorku, choć raczej nieznacznie. Żaden polski tenisista nigdy nie był wyżej.