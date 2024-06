Roland Garros. Jasmine Paolini w życiowej formie zagra o finał

Paolini osiągnęła życiową formę jako 28-latka, jej kariera rozwijała się wolno. Dopiero w tym sezonie, podczas Australian Open, awansowała do czwartej rundy turnieju Wielkiego Szlema. - Nie jest tak, że nagle coś we mnie przeskoczyło. To był proces, który zaczął się dziać w połowie czerwca ubiegłego roku. Z meczu na mecz zaczynałam czuć, że mogę grać na coraz wyższym poziomie - mówi.

Dziś sytuacja jest inna. - Wychodzę na kort i mówię: „Masz szansę wygrać mecz”, a kiedyś stając naprzeciwko kogoś z czołówki wydawało mi się, że potrzebuję cudu. Przegrywałam więc tak naprawdę spotkania, zanim jeszcze się zaczęły - opowiada Paolini. - Co się zmieniło? To dobre pytanie. Pomogło mi wygrywanie z tymi najlepszymi albo to, że po prostu byłam w stanie zacząć nawiązywać z nimi walkę. Nie wiem, dlaczego wcześniej w siebie nie wierzyłam.

Włoszka jest dość niska (163 cm) więc niedostatki fizyczne musi na korcie nadrabiać sprytem. - Chciałabym być wyższa, ale akceptuje to, jaką jestem i pracujemy po prostu nad tym, co mogę zrobić - wyjaśnia. Teraz zmierzy się z Andriejewą, która wyeliminowała Arynę Sabalenką. - Jest młoda, ale świetna mentalnie. Dobrze broni i serwuje - mówi Paolini. Czwartkowy mecz rozpocznie się ok. 17.30