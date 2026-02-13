Wicemistrz olimpijski Władimir Semirunnij dla „Rz”. „Dziękuję Polsce, bo podała mi rękę”

Władimir Semirunnij na olimpijskim podium
Korespondencja z Mediolanu
Po biegu chodziłem jak na patykach. Było naprawdę ciężko. Teraz tak stoję na wyprostowanych kolanach, bo dalej jest ciężko. Tyle sił kosztował ten medal.
Tak, wiedziałem, że nikt nie będzie kalkulował. Każdy chciał wykorzystać swoją szansę. Tutaj nie ma miejsca na błędy, jesteśmy na igrzyskach olimpijskich. Wszyscy cierpieli.
Bardzo nerwowe. Nawet nie chciałem tam na środku siedzieć. Wolontariusze mi powiedzieli, że jak jestem pierwszy, to muszę tam zostać. Ubłagałem ich, żeby mi pozwolili pójść. Chciałem iść na rower i w spokoju posiedzieć z trenerem. To czekanie było straszne.
Tak, po to startuję. OK, jestem zadowolony z medalu, ale z biegu i czasu już nie. Naprawdę na treningach było lepiej. Wiadomo, że chciałem się bawić jazdą, ale trochę była presja w głowie. To są igrzyska, każdy o nich marzy.
Na 1500 m i w biegu ze startu masowego już będę się bawić i robić to, co umiem najlepiej. Teraz najważniejsze, że medal już jest. Myślę, że będzie mi lżej w głowie.
Naprawdę ten kraj podał mi swoją rękę, pomógł, żebym mógł startować na arenie międzynarodowej. I dzisiaj widać, że to nie było na marne. To super, że mi zaufali, że wierzyli we mnie. Dziękuję bardzo całej Polsce.
Zadzwoniłem, powiedziałem, że ich kocham, oni mnie też kochają. Ale jak wrócę do wioski, to zadzwonię jeszcze raz i porozmawiamy dłużej. Teraz jeszcze nie było na to czasu. Emocje są tak duże, że trudno zebrać myśli.
