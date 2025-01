Kalendarz sportowy na 2025 rok. Kiedy i jakie wielkie imprezy odbędą się w Polsce?

Czytaj więcej Piłka nożna Żegluga bez celu. Michał Probierz przegranym roku w polskiej piłce Rok pracy Michała Probierza uznamy za sukces, tylko jeśli zamkniemy oczy i posłuchamy samego selekcjonera. Narracja o grze drużyny coraz rzadziej odpowiada jednak temu, co widać na boisku.

28 maja. Finał Ligi Konferencji Europy (Wrocław)

Gdańsk organizował niedawno finał Ligi Europy (2021), a Warszawa – Superpucharu Europy (2024). Teraz inne flagowe wydarzenie UEFA odwiedzi kolejny ze stadionów Euro 2012, bo pod koniec maja we Wrocławiu odbędzie się finał Ligi Konferencji Europy. Jesień pokazała, że to rozgrywki wręcz stworzone dla polskich klubów. Legia Warszawa oraz Jagiellonia Białystok wciąż są w grze i mogą marzyć o występie we Wrocławiu, choć głównymi kandydatami do finału pozostają raczej przedstawiciele najlepszych europejskich lig, czyli Chelsea Londyn oraz ACF Fiorentina.

5-6 lipca. Puchar Świata we wspinaczce sportowej (Kraków)

Igrzyska w Paryżu potwierdziły, że Polska jest stolicą sprintu we wspinaczce sportowej, skoro złotą medalistką olimpijską została Aleksandra Mirosław, a brązową - Aleksandra Kałucka. Nikt na świecie po 15-metrowej ściance o 5-procentowym odchyleniu nie wspina się szybciej, więc to naturalne, że zawody Pucharu Świata odbędą się także w naszym kraju. Imprezę w lipcu zorganizuje Kraków, choć przy okazji igrzysk europejskich miejscem rywalizacji o kwalifikacje olimpijskie i medale we wspinaczce sportowej był Tarnów. Teraz widowiskowe zawody ugości Rynek Główny.

16 sierpnia. Memoriał Kamili Skolimowskiej (Chorzów)

Memoriał kwitł razem z lekkoatletyczną reprezentacją Polski, a ostatnie edycje pokazały, jak bardzo ją wyprzedził. Kibice zobaczyli ostatnio na Stadionie Śląskim najlepszy mityng roku na świecie z rekordami świata Armanda Duplantisa (skok o tyczce) i Jakoba Ingebrigtsena (3000 m), podczas którego gospodarze odegrali drugoplanowe role. Teraz Szwed oraz Norweg wrócą do naszego kraju. Organizatorzy już sprzedają bilety, licząc na kolejny rekord frekwencji (aktualny to 42 357), ale to wymagałoby chyba także sportowego wkładu od czołowych polskich lekkoatletów.

28 sierpnia-4 września. Faza grupowa Eurobasketu (Katowice)

Polska gospodarzem Eurobasketu była dwukrotnie (1963, 2009) i tylko ten pierwszy start przyniósł sukces, bo nasza reprezentacja dopiero w finale przegrała wówczas ze Związkiem Radzieckim. Teraz nasze ambicje nie sięgają tak wysoko, a imprezą podzieliły się cztery kraje, bo koszykarzy ugoszczą także Finlandia, Łotwa oraz Cypr. Spodek będzie miejscem spotkań grupy D, Polacy zagrają w niej jako gospodarze. Dobrze, że awans mają pewny, bo po czterech z sześciu meczów zajmują w grupie eliminacyjnej z Estonią, Litwą oraz Macedonią Północną ostatnie miejsce.