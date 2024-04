WADA walczy o zachowanie reputacji. Witold Bańka mówi o fałszywych oskarżeniach

Tydzień temu niemiecka telewizja ARD i amerykański dziennik „New York Times” opublikowały materiały o 23 chińskich pływakach, którzy mieli pozytywny wynik badań dopingowych po lokalnych zawodach na początku 2021 roku. W organizmach sportowców wykryto ślady trimetazydyny. Przepisywany na receptę lek nasercowy wspomaga pracę układu krążenia i przyśpiesza regenerację. Znajduje się na liście zabronionych przez WADA substancji medycznych.

Chińska Agencja Antydopingowa (CHINADA) po własnym śledztwie udowodniła, że pozytywne rezultaty analiz były spowodowane zanieczyszczeniem żywności spożywanej przez zawodników. Ślady trimetazydyny odnaleziono w kuchni, w opakowaniach po przyprawach, rurach kanalizacyjnych hotelu Huyang Holiday. Pozytywne wyniki mieli tylko ci pływacy, którzy mieszkali w tym miejscu. Zawartość leku w ich organizmach była znikoma.

Doping w Chinach. Winni czy niewinni? Sprawa nie jest oczywista

Wyniki pojawiły się w systemie ADAMS w marcu 2021 roku. WADA wiedziała o sprawie wcześnie. Mimo to nie doszło do zawieszenia i dyskwalifikacji sportowców. Międzynarodowa agencja otrzymała od CHINADA wszystkie niezbędne dokumenty, z których wynikało, że nie ma podstaw do nałożenia kar. Sama nie mogła przeprowadzić własnego śledztwa ze względu na miejscowe restrykcje związane z pandemią COVID-19.

Pływacy wystąpili na igrzyskach olimpijskich w Tokio, kilku z nich zdobyło medale. Startują do dziś, część z nich wystartuje za kilka miesięcy w Paryżu. Zdaniem niemieckich i amerykańskich dziennikarzy WADA obeszła się zbyt łagodnie z Chińczykami. - To druzgocący cios w plecy czystego sport oraz głęboka zdrada wszystkich, którzy rywalizują uczciwie i przestrzegają zasad – grzmiał Travis Tygart, szef Amerykańskiej Agencji Antydopingowej (USADA). Należy pamiętać o tym, że ten niezwykle sprawny śledczy, który przed laty wykazał oszustwa Lance’a Armstronga, walczy o to, aby za rok zostać szefem WADA i zastąpić Witolda Bańkę.