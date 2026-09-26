To już piękna tradycja. Za kadencji Nikoli Grbicia polscy siatkarze zawsze wracają z wielkich imprez z medalem (od 2022 r. uzbierało się ich aż dziesięć). Nie inaczej było tym razem.

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Jechali na mistrzostwa Europy jako główni faworyci. Taka presja potrafi czasem przygnieść, ale nie zawodników Grbicia. Trudno oprzeć się wrażeniu, że wszystko przychodzi im z łatwością. Oni po prostu bawią się siatkówką.

Polska – Francja 3:1. Udany rewanż za finał olimpijski

Do finału w Mediolanie szli jak huragan. Porażka z Bułgarią po pięciosetowej batalii w fazie grupowej była tylko wypadkiem przy pracy. Błyskawicznie wrócili na zwycięską ścieżkę i bez straty seta odprawili do domu kolejno Łotyszy, Niemców i Słoweńców. A gdy Finowie sprawili sensację, eliminując z ich drogi mistrzów świata Włochów (3:2), stało się jasne, że złoto jest już na wyciągnięcie ręki.

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Pozostawało pokonać Francuzów. Siatkarze Grbicia nie potrzebowali specjalnej motywacji. Doskonale pamiętają olimpijski finał w Paryżu, który przegrali z gospodarzami aż 0:3. Nadarzyła się idealna okazja do rewanżu.

Francuzi to dziś inny zespół. Znajdują się w przebudowie (z ekipy mistrzów olimpijskich zostali tylko Trevor Clevenot, Antoine Brizard i Theo Faure), nie awansowali do turnieju finałowego Ligi Narodów, ale nie ukrywają, że dla nich celem numer jeden są igrzyska w Los Angeles. Awans do finału mistrzostw Europy pokazuje jednak, że zmierzają w dobrą stronę.

Mecz o złoto rozpoczęli od prowadzenia 2:0, potem jednak trzy asy serwisowe posłał Wilfredo Leon, który zmagał się z problemami zdrowotnymi. Na szczęście najlepszy gracz poprzednich mistrzostw był gotowy na siatkarską bitwę.

Tak jak polscy kibice, którzy opanowali halę w Mediolanie. Siedząc na trybunach, można było się poczuć, jakby ten finał rozgrywany był w Krakowie czy w Katowicach, a nie we Włoszech. Głośny doping niósł nasz zespół.

Pierwszy set to była od pierwszej do ostatniej piłki zacięta walka punkt za punkt. Siatkarski spektakl zakończył się w niesamowitych okolicznościach. Francuzi już cieszyli się z wygranej partii, ale Polacy poprosili o challenge. Powtórki potwierdziły błąd rywali (dotknięcie siatki). Zawodnicy Grbicia wrócili na boisko i wygrali 31:29.

Za rok święto siatkówki w Polsce

Polacy nie byli zadowoleni ze swojej postawy w półfinałowym spotkaniu ze Słowenią. Mówił o tym m.in. przed kamerami Polsatu Sport Tomasz Fornal („nie graliśmy wybitnie, ale zwycięzców się nie ocenia”). To jednak właśnie na tym polega ich siła. Nawet nie grając idealnie, są w stanie wyjść z każdych opresji i przechylić szalę na swoją korzyść.

Drugi set finału miał już zupełnie inny przebieg. Od początku dominowali nasi siatkarze, w pewnym momencie prowadzili nawet dziesięcioma punktami. Imponowali zagrywką, która miała być kluczem do zwycięstwa, ale też znakomicie bronili. Polskie pendolino mknęło po zwycięstwo, zostawiając w tyle francuskie TGV.

Podrażnieni Francuzi musieli zabrać się w trzecim secie do pracy. Sportową złość zamienili szybko na kilkupunktową przewagę, której nie wypuścili już z rąk. Teraz to Polacy popełniali więcej błędów, które przeciwnicy wykorzystali z zimną krwią i pozostali w grze.

Czwarta partia to znów był popis siatkarzy Grbicia, którzy uciekli na kilka punktów i wybili Francuzom z głowy marzenia o tytule. Grali koncertowo i po ponad dwóch godzinach walki zwyciężyli 3:1. Piłkę meczową wykorzystał Fornal. Tron jest nadal polski.

Dzięki tej wygranej Polacy zyskali też dwa lata spokojnych przygotowań do igrzysk olimpijskich w Los Angeles. Ale po drodze będzie jeszcze wielkie święto siatkówki – mistrzostwa świata w Polsce (2027). Oby triumf w Mediolanie był początkiem złotego marszu.

Historyczny sukces Finlandii

Kolejną niespodziankę sprawili Finowie, pokonując 3:0 Słoweńców w meczu o brąz. To największy sukces w dziejach ich siatkówki. Wcześniej tylko raz zbliżyli się do medalu wielkiego turnieju (Euro 2007), nigdy nie byli na igrzyskach olimpijskich, a teraz doczekali się utalentowanego pokolenia i – podobnie jak Polacy – mogą z optymizmem patrzeć w przyszłość.