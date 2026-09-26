Tymoteusz Puchacz
Grałem w obu systemach i do każdego mogę się dopasować. Wiadomo, że teraz w klubie gram w ustawieniu z czterema obrońcami, więc teoretycznie jestem bardziej przyzwyczajony, a jak będzie w praktyce w kadrze, to zobaczymy.
Może nie był to mecz najwyższych lotów, ale mogliśmy go wygrać. Stworzyliśmy kilka sytuacji, w których mogliśmy się lepiej zachować. W defensywie graliśmy szczelnie, stoperzy zaprezentowali się na wysokim poziomie, dobrze wyglądał Kacper Potulski. Warto zauważyć, że Wiktor Nowak zagrał fajny mecz. Generalnie jestem optymistą, szukałbym więcej plusów niż minusów w naszym występie. Myślę, że jakbyśmy wykorzystali nasze sytuacje, to byśmy wygrali, a brak straconych bramek też trzeba docenić, bo dawno nie zagraliśmy na zero z tyłu.
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Jeśli do szczelnej obrony dorzucimy bramkę, to będzie dobrze.
Nie wiem. Jakby Piotrek Zieliński strzelił w końcówce, to byśmy inaczej rozmawiali. Oprócz tego było jeszcze parę innych sytuacji i dlatego wydaje mi się, że byliśmy trochę lepsi. Bośniacy nie są słabą drużyną, grali na mistrzostwach świata, mają dobrych zawodników i są na fali wznoszącej. Teraz bierzemy się już za Szwecję i do boju.
Na pewno. Ta historia, która mi się przytrafiła, to jest fajny przykład, żeby się nie poddawać, bo dzięki ciężkiej pracy można osiągać sukcesy. Na pewno ludzie mnie teraz inaczej postrzegają, ale to wszystko będzie do momentu, kiedy zagram mecz w reprezentacji. Wtedy zaczną mnie oceniać przez pryzmat tego, co pokażę na boisku. Wówczas zobaczymy, jakie będą nastroje wokół mnie, bo koniec końców, każdy przyjeżdża tutaj, żeby zagrać.
Ale teraz nie wygraliśmy. Poza tym, nawet po zwycięstwie bym go ze sobą nie miał, bo w sobotę był zaplanowany trening na PGE Narodowym i głośnik został w szatni. Męczy mnie przypominanie tych głośników, bo w każdej drużynie mają je piłkarze i nie widziałem, żeby wokół tego było takie zamieszanie. Chodzę z głośnikiem, ale wiecie, tu są poważniejsze rzeczy do robienia niż ciągłe opowiadanie o tym.
To się okaże, jak zagram. Mogę tutaj obiecywać, że wejdę i strzelę hat-tricka, ale czy tak będzie? Mogę dobrze dograć piłkę, dobrze bronić, to są bardziej moje zadania. Obrońca musi przede wszystkim dobrze bronić, a to, co zrobi z przodu, jest tylko na plus. Tak gram w klubie i mam wrażenie, że wychodzi to dobrze. W kadrze, jak będę grał, to będę robił, co w mojej mocy, żeby spełniać najpierw obowiązki w defensywie i dorzucić jakieś dobre zagrania w ataku, bo potrafię to robić.
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Trudno powiedzieć, inaczej się gra w reprezentacji, a inaczej w klubie. Tutaj spotyka się ze sobą mnóstwo piłkarzy z różnych klubów, jest krótki czas przygotowań i te mecze wyglądają różnie, zależnie od tego, z kim grasz. Bośnia i Hercegowina to nie jest Manchester United, ale jak grasz z kolei z Francją, to możesz się zderzyć z najlepszym poziomem na świecie. Jeszcze raz podkreślam, że Bośnia to naprawdę jest dobry zespół i mogliśmy to zauważyć.
Ja się staram podchodzić do tego na chłodno i emocje zostawiać w szatni. Tak do tego podchodziłem też w moim klubie i myślę, że to mi dało duże korzyści, bo kiedyś dużo grałem sercem, a mniej głową. Teraz jestem trochę spokojniejszą osobą i jestem bardziej wyważony, co pomaga mi po prostu na boisku. Emocje zostawiam dla kibiców, dla rodziców na trybunach, a ja jestem od tego, żeby wyjść i na chłodno grać jak najlepiej.
–rozmawiał i notował Łukasz Majchrzyk
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