Kibice na pewno liczyli, że piłkarze spróbują im wynagrodzić to, że nie pojechali na mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Na początku nawet starali się wspierać ich głośnym dopingiem, ale kiedy przekonali się, jak niemrawo grają, to zamilkli.

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Jan Urban powołał chyba wszystkich najlepszych zawodników, którzy teraz byli zdrowi. Dał też szansę kilku nowym, choć nie wszystkim, bo wielu kibiców głośno domagało się w kadrze napastnika Motoru Lublin Karola Czubaka.

Polska – Bośnia i Hercegowina. Solidnie w obronie, nieskutecznie w ataku

Selekcjoner pokazał też, że nie trzyma się kurczowo jednej taktyki. Zmienił wyjściowe ustawienie i na boisku po raz pierwszy za jego kadencji oglądaliśmy czwórkę obrońców. W środku doświadczonego Jana Bednarka wspierał młody Kacper Potulski, a na lewej stronie grał Jakub Kiwior. Przed nimi biegał Bartosz Slisz i trzeba przyznać, że gra w defensywie wychodziła Polakom najlepiej. Bośniacy rzadko przedzierali się pod nasze pole karne, a niczym nie wyróżniał się nawet Kerim Alajbegović, za którego Juventus Turyn zapłacił 32 mln euro.

Im dalej od własnej bramki i bliżej pola karnego Bośniaków, tym bardziej Polacy gaśli i nie chodziło nawet o to, że rywale mocno na nich naciskali. Po prostu najczęściej podawali piłkę do najbliższego kolegi, a biegali w tempie jednostajnym. Robert Lewandowski często cofał się do linii środkowej, co zawsze zwiastuje, że gra Polaków nie wygląda dobrze.

W pierwszej połowie gospodarze zagrozili bramce Bośni i Hercegowiny tylko raz, kiedy z lewej strony podawał Nicola Zalewski (zmienił w 23. minucie kontuzjowanego Jakuba Kamińskiego), a do piłki dopadł Sebastian Szymański, który uprzedził Lewandowskiego, ale trafił w bramkarza. Sam kapitan też przyjechał w wakacyjnej formie. Kilka razy źle podawał albo spóźniał się do podań.

Liga Narodów. Debiutant w kadrze Urbana wyglądał najlepiej

Najlepiej w naszej drużynie wyglądał debiutant Wiktor Nowak, który cały czas pokazuje, że nie musi się długo adaptować w nowym miejscu. Do składu Slavii Praga wszedł z przytupem, strzela tam gole i asystuje. To samo próbował zrobić w kadrze. Groźnie uderzył zza pola karnego i dwa razy świetnie podawał do Lewandowskiego, ale nasz kapitan tracił piłkę w polu karnym.

Kibice, których przyszło na mecz ponad 46 tysięcy, mieli dość takiej gry i pod koniec spotkania zaczęli gwizdać na naszych zawodników. Jeszcze w ostatnich minutach po pięknym dryblingu groźnie strzelał Piotr Zieliński, ale jego uderzenie obronił Martin Zlomislić.

Czasu na treningi już nie ma, a w poniedziałek Polaków czeka mecz ze Szwedami na wyjeździe. To będzie rewanż za przegrany baraż do mundialu po pełnym kontrowersji spotkaniu. Z taką grą trudno jednak oczekiwać, że Polacy przywiozą ze Sztokholmu choćby punkt. Szwedzi na inaugurację Ligi Narodów pokonali Rumunię 2:1.