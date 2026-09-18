Prezentacja kadry odbywała się tym razem w bardziej uroczystych okolicznościach, niż zdążyliśmy się przyzwyczaić. Ostatnio PZPN ograniczał się jedynie do grafiki z nazwiskami powołanych zawodników publikowanej w swoich mediach społecznościowych.

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W piątek przygotowano transmisję na specjalnej, bezpłatnej platformie PZPN+. Nowością jest też fakt, że o 11.00 selekcjoner spotka się z dziennikarzami nie na konferencji, tylko podczas mniej formalnego śniadania prasowego.

Liga Narodów. Polacy rozegrają aż cztery mecze w dwa tygodnie

Nietypowe będzie zresztą całe zgrupowanie. Bardziej przypominać będzie te organizowane przed wielkimi turniejami, a nie przed meczami eliminacyjnymi. Potrwa ponad dwa tygodnie, ale – mimo tak długiego formatu – czasu na spokojne treningi nie będzie za wiele.

Kalendarz jest bardzo napięty. Polacy rozegrają aż cztery spotkania, pierwsze o stawkę od blisko pół roku. 25 września podejmą na PGE Narodowym Bośnię i Hercegowinę, trzy dni później polecą do Sztokholmu, by spróbować zrewanżować się Szwecji za przegrany baraż o mundial. Następnie wrócą do Warszawy, by 2 października zmierzyć się z Rumunią. Wreszcie, na koniec tego okna reprezentacyjnego, 5 października zagrają w Zenicy z Bośniakami.

Po raz pierwszy też Polacy nie będą rywalizować w elicie Ligi Narodów, ale na jej zapleczu – w Dywizji B. To jednak wcale nie oznacza, że o punkty i powrót na salony będzie łatwiej. Bośniacy i Szwedzi – w przeciwieństwie do naszej drużyny – grali na mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku. I nawet wyszli tam z grupy.

Kogo powołał Jan Urban?

Jeszcze przed ogłoszeniem powołań wiadomo było, że na zgrupowanie przyleci kapitan kadry Robert Lewandowski, mimo że Chicago Fire będzie rozgrywać w tym czasie mecze, i że zabraknie na nim piłkarza, który jest odkryciem ostatnich miesięcy, czyli Oskara Pietuszewskiego. 18-letni skrzydłowy Porto leczy kontuzję.

Najwięcej dyskutowało się o tym, czy Urban zaprosi do kadry bohaterów ostatnich tygodni, czyli Tymoteusza Puchacza (Sabah Baku) i Wiktora Nowaka (Slavia Praga), którzy zadebiutowali w Lidze Mistrzów. Obaj znaleźli się na liście selekcjonera.

Nowak robi karierę w błyskawicznym tempie. Jeszcze rok temu występował w Polsce na zapleczu Ekstraklasy, w pierwszoligowym Zniczu Pruszków. Teraz, choć jest pomocnikiem, otwiera w Czechach klasyfikację strzelców w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Z kolei Puchacz, będący kiedyś obiektem żartów i niewybrednych komentarzy ze strony kibiców i ekspertów, wyrósł na jednego z liderów zespołu, który przerwał dominację Karabachu Agdam i po raz pierwszy w historii został mistrzem Azerbejdżanu, zaledwie dziewięć lat po pojawieniu się na futbolowej mapie tego kraju.

Puchacz ostatni mecz w reprezentacji rozegrał w 2024 r., też w Lidze Narodów. Wszedł w drugiej połowie spotkania ze Szkocją (1:2), tak jak Kacper Urbański – inny z powracających do kadry, który odżył po transferze do Górnika Zabrze.

Szansę na debiut będzie miał nie tylko Nowak, ale także uznawany za wielki talent 19-letni obrońca Lecha Poznań Wojciech Mońka oraz Adrian Benedyczak, który radzi sobie świetnie w tureckiej Kasimpasie (był już wcześniej powoływany, ale na boisko nie wyszedł).