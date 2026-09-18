Trener piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban
Prezentacja kadry odbywała się tym razem w bardziej uroczystych okolicznościach, niż zdążyliśmy się przyzwyczaić. Ostatnio PZPN ograniczał się jedynie do grafiki z nazwiskami powołanych zawodników publikowanej w swoich mediach społecznościowych.
W piątek przygotowano transmisję na specjalnej, bezpłatnej platformie PZPN+. Nowością jest też fakt, że o 11.00 selekcjoner spotka się z dziennikarzami nie na konferencji, tylko podczas mniej formalnego śniadania prasowego.
Nietypowe będzie zresztą całe zgrupowanie. Bardziej przypominać będzie te organizowane przed wielkimi turniejami, a nie przed meczami eliminacyjnymi. Potrwa ponad dwa tygodnie, ale – mimo tak długiego formatu – czasu na spokojne treningi nie będzie za wiele.
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Kalendarz jest bardzo napięty. Polacy rozegrają aż cztery spotkania, pierwsze o stawkę od blisko pół roku. 25 września podejmą na PGE Narodowym Bośnię i Hercegowinę, trzy dni później polecą do Sztokholmu, by spróbować zrewanżować się Szwecji za przegrany baraż o mundial. Następnie wrócą do Warszawy, by 2 października zmierzyć się z Rumunią. Wreszcie, na koniec tego okna reprezentacyjnego, 5 października zagrają w Zenicy z Bośniakami.
Po raz pierwszy też Polacy nie będą rywalizować w elicie Ligi Narodów, ale na jej zapleczu – w Dywizji B. To jednak wcale nie oznacza, że o punkty i powrót na salony będzie łatwiej. Bośniacy i Szwedzi – w przeciwieństwie do naszej drużyny – grali na mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku. I nawet wyszli tam z grupy.
Jeszcze przed ogłoszeniem powołań wiadomo było, że na zgrupowanie przyleci kapitan kadry Robert Lewandowski, mimo że Chicago Fire będzie rozgrywać w tym czasie mecze, i że zabraknie na nim piłkarza, który jest odkryciem ostatnich miesięcy, czyli Oskara Pietuszewskiego. 18-letni skrzydłowy Porto leczy kontuzję.
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Najwięcej dyskutowało się o tym, czy Urban zaprosi do kadry bohaterów ostatnich tygodni, czyli Tymoteusza Puchacza (Sabah Baku) i Wiktora Nowaka (Slavia Praga), którzy zadebiutowali w Lidze Mistrzów. Obaj znaleźli się na liście selekcjonera.
Nowak robi karierę w błyskawicznym tempie. Jeszcze rok temu występował w Polsce na zapleczu Ekstraklasy, w pierwszoligowym Zniczu Pruszków. Teraz, choć jest pomocnikiem, otwiera w Czechach klasyfikację strzelców w najwyższej klasie rozgrywkowej.
Z kolei Puchacz, będący kiedyś obiektem żartów i niewybrednych komentarzy ze strony kibiców i ekspertów, wyrósł na jednego z liderów zespołu, który przerwał dominację Karabachu Agdam i po raz pierwszy w historii został mistrzem Azerbejdżanu, zaledwie dziewięć lat po pojawieniu się na futbolowej mapie tego kraju.
Puchacz ostatni mecz w reprezentacji rozegrał w 2024 r., też w Lidze Narodów. Wszedł w drugiej połowie spotkania ze Szkocją (1:2), tak jak Kacper Urbański – inny z powracających do kadry, który odżył po transferze do Górnika Zabrze.
Szansę na debiut będzie miał nie tylko Nowak, ale także uznawany za wielki talent 19-letni obrońca Lecha Poznań Wojciech Mońka oraz Adrian Benedyczak, który radzi sobie świetnie w tureckiej Kasimpasie (był już wcześniej powoływany, ale na boisko nie wyszedł).
Bramkarze
Marcin Bułka (NEOM SC)
Kamil Grabara (Juventus Turyn)
Mateusz Kochalski (Wieczysta Kraków)
Obrońcy
Jan Bednarek (FC Porto)
Matty Cash (Aston Villa)
Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów)
Jakub Kiwior (FC Porto)
Wojciech Mońka (Lech Poznań)
Kacper Potulski (1. FSV Mainz 05)
Tymoteusz Puchacz (Sabah Baku)
Przemysław Wiśniewski (Widzew Łódź)
Norbert Wojtuszek (Jagiellonia Białystok)
Pomocnicy
Przemysław Frankowski (Stade Rennais)
Jakub Kamiński (Benfica Lizbona)
Wiktor Nowak (Slavia Praga)
Filip Rózga (Sturm Graz)
Michał Skóraś (RC Lens)
Bartosz Slisz (Broendby Kopenhaga)
Sebastian Szymański (Stade Rennais)
Kacper Urbański (Górnik Zabrze)
Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo)
Piotr Zieliński (Inter Mediolan)
Napastnicy:
Adrian Benedyczak (Kasimpasa SK)
Robert Lewandowski (Chicago Fire)
Karol Świderski (Widzew Łódź)
Mateusz Żukowski (1. FC Magdeburg)
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