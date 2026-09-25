Polacy przyjechali do Mediolanu, żeby wykonać swój plan, czyli awansować do finału, a w sobotę wywalczyć złoty medal, który da im też awans na igrzyska olimpijskie w Los Angeles (2028). Słoweńcy wiedzieli z kolei, że nie byli faworytami, ale po cichu liczyli na sprawienie niespodzianki. Autorami jednej sensacji na tym turnieju byli już Finowie, którzy wyeliminowali mistrzów świata, Włochów.

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Włoscy kibice na pewno byli mocno rozczarowani, że ich drużyna już w tym turnieju nie zagra, ale na szczęście nie porzucili dobrej siatkówki i na trybunach pojawiło się całkiem sporo widzów. Gospodarze zadbali też o odpowiednią oprawę: podczas prezentacji zespołów były efektowne światła, a hymny odegrała na żywo orkiestra.

Polska – Słowenia 3:0. Twarda walka i awans do finału mistrzostw Europy

Potem z obu stron zaczęła się twarda walka i nikt nie powinien być tym zaskoczony. Jeśli spotykają się reprezentacje Polski i Słowenii, to na boisku grzmi i błyska. Tak jest nawet wtedy, jeśli stawka spotkania nie jest najwyższa. Tego lata mecze w Lidze Narodów czy w Memoriale Huberta Wagnera były bardzo zacięte i trwały po pięć setów. Jeśli stawka wzrasta, to wzrasta też temperatura po obu stronach siatki.

Słoweńcy, nawet osłabieni brakiem Tine Urnauta, którego zastąpił ściągnięty z przygotowań klubowych Klemen Cebulj, są bardzo groźni. Grają z poświęceniem i bez kompleksów. Od razu spróbowali wytrącić z równowagi zagrywką Tomasza Fornala, ale nasz przyjmujący to wytrzymał, a w jego imieniu odpowiedział Wilfredo Leon, który mocno serwował i świetnie atakował. U Słoweńców odpowiadał tym samym zwłaszcza Nik Mujanović, a obie drużyny grały też ofiarnie w obronie. Dzięki temu było dużo długich akcji, co zapewniało kibicom świetną rozrywkę.

Dwa pierwsze sety były tak samo zacięte i zbudowane według podobnego schematu. Najpierw była walka punkt za punkt, potem Polacy budowali delikatną przewagę, w końcówce Słoweńcy się do nich zbliżali, ale decydujące piłki należały do Polaków. Zawodnikom Grbicia nie grało się łatwo, a każdy punkt musieli wyszarpać. Na prawym ataku trudne chwile przeżywał Bartłomiej Bołądź, a czasami na blok nadziewał się Fornal.

Kiedy i z kim Polacy zagrają o mistrzostwo Europy?

Po dwóch przegranych setach Słoweńcy wcale nie spuścili głów, a wręcz wrzucili wyższy bieg. Na początku trzeciej partii po dobrych zagrywkach i atakach wywalczyli sobie kilka punktów przewagi i starannie jej pilnowali. Na szczęście w odpowiednim momencie przebudził się Bołądź. Polacy pokazali też głębię swojego składu, bo za Leona wszedł Kamil Semeniuk i zdobył kilka punktów.

Słoweńcy prowadzili już 12:9, ale od tego momentu to nasi zawodnicy podkręcili tempo. Zaczęli blokować i męczyć rywali zagrywką, a Słoweńcy popełniali coraz prostsze błędy. W jednej z akcji rezerwowy rozgrywający Nejc Najdić wystawił piłkę swojemu libero do ataku z drugiej linii. Nasi siatkarze pokazali, że są silni psychicznie nawet wtedy, kiedy przez chwilę nie idzie i trzeba gonić wynik. Są mocni, a teraz na drodze do złota został im tylko jeden krok.

W sobotnim finale Polacy zmierzą się ze zwycięzcą spotkania Francja – Finlandia (ten półfinał w piątek o 21.00). Wiele wskazuje na to, że będzie okazja do rewanżu na Francuzach za przegrany finał olimpijski (2024). Polacy ponieśli wówczas w Paryżu porażkę w trzech setach.

Transmisja finału mistrzostw Europy w sobotę o 21.00 w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go