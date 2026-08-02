Amerykanie chcieli wziąć rewanż za przegrany półfinał igrzysk olimpijskich w Paryżu, ale Polacy znów pokazali moc i charakter. Choć przegrywali 1:2, doprowadzili do tie-breaka, a w nim rozbili rywali.

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To ich trzecie złoto w Lidze Narodów, nikt nie zdobył więcej. Od 2019 r. regularnie stają na podium. Wcześniej tylko Rosjanom udało się obronić tytuł (2018, 2019). Nagrodę dla najlepszego zawodnika turnieju dostał Tomasz Fornal.

Brązowe medale wywalczyli Słoweńcy. W niedzielę otrząsnęli się po porażce z Polską i w meczu o trzecie miejsce pokonali Japończyków 3:1. To ich pierwsze podium w Lidze Narodów.

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