Impreza startuje już w środę rano. Oprócz Polaków i gospodarzy Chińczyków o triumf powalczą Włochy, Turcja, Słowenia, Ukraina, Japonia i USA. Rok temu, również w Ningbo, w finale nasza drużyna pokonała bez straty seta Włochów.

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Liga Narodów to próba generalna przed wrześniowymi mistrzostwami Europy. Tam też siatkarze Nikoli Grbicia będą bronić złota. W fazie grupowej zagrają z Portugalią, Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią. Turniej zorganizują cztery kraje, polska grupa będzie rywalizować w Sofii.

Kiedy mecz Polska – Ukraina w finałach siatkarskiej Ligi Narodów?

Polacy grę w Lidze Narodów zaczną w czwartek (godz. 13.30) meczem z Ukraińcami, których prowadzi były trener naszej reprezentacji Raul Lozano. Dla naszych przeciwników już sam awans do finałów jest sukcesem.

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Zdecydowanym faworytem będą Polacy, choć w rundzie zasadniczej Ukraińcy próbowali ich zaskoczyć. Prowadzili już 2:0, ale kolejne trzy sety i całe spotkanie wygrał nasz zespół. Trzeba jednak pamiętać, że musieliśmy sobie radzić bez m.in. Wilfredo Leona i Kamila Semeniuka.

Od tego meczu zaczęła się seria dziewięciu zwycięstw Polaków. Eliminacje zakończyli na drugim miejscu w tabeli. Wyżej byli tylko Japończycy. Nie zakwalifikowały się takie ekipy jak Francja, Brazylia czy Bułgaria.

Do Chin Grbić zabrał 15 zawodników. Przylecieli już w piątek, więc mieli trochę czasu na aklimatyzację. W składzie brakuje Jakuba Kochanowskiego, który wraca do zdrowia po kontuzji.

Polscy siatkarze chcą kontynuować znakomitą passę

– Nie możemy doczekać się już pierwszego spotkania. Jak na razie jesteśmy zmęczeni tak dużą ilością czasu wolnego, bo trenujemy raz dziennie po półtorej godziny. Gdy turniej już ruszy, to mam nadzieję, że będziemy mieli do rozegrania trzy mecze w cztery dni – podkreśla Grbić.

W przypadku awansu Polacy w sobotnim półfinale zmierzą się ze zwycięzcą rywalizacji Słowenia – Turcja. Pozostałe pary ćwierćfinałowe to: Japonia – Chiny i Włochy – USA. Finał w niedzielę o 13.30.

Od 2019 r. Polacy stają regularnie na podium Ligi Narodów, oby podtrzymali tę znakomitą passę.

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