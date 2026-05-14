Trener Michał Winiarski, ojciec sukcesów Aluronu CMC Warty Zawiercie
Każdy klub przywozi do Turynu własną, ciekawą historię albo jakieś rachunki z przeszłości do wyrównania.
Sir Sicoma Monini Perugia zamierza wygrać Ligę Mistrzów rok po roku i tym samym dołączyć do elitarnego grona klubów (jest w nim m.in. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle), którym w przeszłości się to udawało. Ziraat Bankkart Ankara chce z kolei wreszcie przełamać niemoc tureckich klubów. Są też oczywiście dwa polskie zespoły.
PGE Projekt Warszawa rok temu w dramatycznych okolicznościach, po złotym secie, przegrał walkę o udział w Final Four z Halkbankiem Ankara. Teraz, chociaż stał nad przepaścią i przegrywał na wyjeździe z Itasem Trentino 1:2, to zdołał odwrócić losy rywalizacji, doprowadził do tie-breaka i w złotym secie okazał się lepszy 15:11.
Aluron CMC Warta Zawiercie też ma coś do udowodnienia. Swoją markę na parkietach PlusLigi i Europy buduje konsekwentnie i krok po kroku. Najpierw awansował do finałów rozgrywek, ale przegrywał – tak było choćby przed rokiem i w Polsce, i w Lidze Mistrzów. Teraz drużyna z Zawiercia ma już złoto mistrzostw Polski, więc czemu nie miałaby podnieść w górę kolejnego pucharu?
Drabinka turnieju w Turynie ułożyła się tak, że jest szansa na polski finał, jak w 2023 r., kiedy grały ze sobą ZAKSA i Jastrzębski Węgiel, ale może być też tak, że obie polskie ekipy przegrają w półfinałach, bo rywale są naprawdę mocni.
PGE Projekt zmierzy się z mistrzami Włoch, którzy w składzie mają Kamila Semeniuka. Polski przyjmujący jest jedną z ważniejszych postaci w drużynie z Perugii, ale gra w otoczeniu innych świetnych zawodników, choćby rozgrywającego reprezentacji Włoch Simone Gianellego, argentyńskiego środkowego Sebastiana Sole czy tunezyjskiego atakującego Wassima Ben Tary.
Kto wie, czy jednak nie najważniejszą postacią w klubie jest trener Angelo Lorenzetti. Przed jego przyjściem w 2023 r. Perugia miała na koncie tylko jedno mistrzostwo Włoch, od tego czasu zdobyła już dwa tytuły i dodała zwycięstwo w Lidze Mistrzów przed rokiem.
Zespół z Warszawy takich sukcesów na koncie nie ma. Nie udało mu się zdobyć mistrzostwa Polski, chociaż regularnie bije się o medale, a na europejskich parkietach triumfował tylko raz, kiedy dwa lata temu zwyciężył w Challenge Cup. Tamten triumf pamiętają Linus Weber, Jurij Semeniuk i Kevin Tillie. Szkoda, że zabraknie najlepszej strzelby PGE Projektu, czyli Bartosza Bednorza. Przyjmujący reprezentacji Polski pod koniec kwietnia doznał poważnej kontuzji i nie zagra już do końca sezonu. To znacznie zmniejsza szanse polskiej drużyny na awans do finału, zwłaszcza że mocna zagrywka to silna broń Perugii.
W lepszej pozycji jest Aluron CMC Warta Zawiercie, który wreszcie zdobył złoty medal w PlusLidze. Finał przeciwko Bogdance LUK Lublin był pełen zwrotów akcji i zaciętej walki, a zwycięstwo doda siatkarzom Michała Winiarskiego pewności siebie. Trudno wyróżnić jednego siatkarza, na którym opierałaby się gra mistrzów Polski. W każdej chwili mecz mogą „przejąć” Bartosz Kwolek, Bartłomiej Bołądź albo Aaron Russell, a sporo punktów mogą dać także środkowi Mateusz Bieniek i Jurij Gładyr.
Prezes Kryspin Baran w rozmowie z Interią zdradził, że nie było przesadnego świętowania po mistrzowskim tytule, a do Turynu wybiera się czarterem grupa kibiców z Zawiercia. Są też przygotowane okolicznościowe koszulki, ale nie wiadomo, czy tylko na sytuację, w której Aluron wywalczy puchar.
Najpierw trzeba przebrnąć przez półfinał, co już zapewni Zawiercianom medal, ale to nie będzie łatwe zadanie. Ziraat Bankkart Ankara może nie ma takiej renomy w Europie, ale uzbroił się przed tym sezonem po zęby. Tomasz Fornal mówił w październiku „Rz”, że dla niego transfer do Turcji jest wyjściem ze strefy komfortu, bo w Jastrzębiu-Zdroju czuł się bardzo dobrze.
Po tym sezonie wraca do Polski, żeby zagrać w barwach Aluronu, ale nie dlatego, że w Turcji mu nie poszło. Reprezentacyjny przyjmujący w Ankarze był jednym z liderów drużyny, która sezon zaczęła od wywalczenia Superpucharu, potem zdobyła Puchar, a na koniec także mistrzostwo Turcji.
Największą gwiazdą jest tam jednak Nimir Abdel-Aziz. Holenderski atakujący to maszyna, którą trudno zatrzymać. W Lidze Mistrzów zdobywa średnio niemal sześć punktów na set, ale trzeba pamiętać, że często grał przeciwko dużo słabszym rywalom. Siatkarze z Zawiercia podniosą mu poprzeczkę dużo wyżej, a każdy, kto oglądał finały PlusLigi, wie, jak skutecznie potrafią podbijać nawet najmocniejsze uderzenia przeciwników.
Mecz PGE Projekt Warszawa – Sir Sicoma Monini Perugia zacznie się w sobotę o godz. 17.00. Na 20.30 zaplanowane jest spotkanie Aluronu z Ziraatem Ankara (finał dzień później o tej samej godzinie).
Rok temu Perugia uporała się z inną drużyną z Ankary w trzech setach i wypoczęta stanęła w niedzielę naprzeciwko Aluronu, który miał w nogach pięciosetowy bój z Jastrzębskim Węglem. Długość półfinałów teraz też może mieć znaczenie w decydującej walce o trofeum.
Mecze Final Four będzie można obejrzeć w Super Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na platformie Polsat Box Go
